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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/ukraynadan-rusyanin-kursk-bolgesine-2-yeni-saldiri-1068686695.html
Ukrayna'dan Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne 2 yeni saldırı
Ukrayna'dan Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne 2 yeni saldırı
Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun bugün bölgeye 2 saldırı düzenlediğini açıkladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T23:37+0300
2023-03-23T23:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
roman starovoyt
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Telegram kanalından açıklama yapan Starovoyt, Ukrayna sınırında bulunan Kursk'un Ukraynalı güçlerin saldırılarında hedef olmayı sürdürdüğünü duyurdu.Sucanskiy ilçesinin Plyohovo köyüne 2 havan mermisinin düştüğünü belirten Starovoyt, Korenevskiy ilçesinin Gordeyevka köyüne 8 havan mermisi fırlatıldığı bilgisini paylaştı.Ukrayna ordusunun saldırıları sonucunda ölü ve yaralı bulunmadığını kaydeden Starovoyt, ciddi bir yıkımın meydana gelmediğini de paylaştı.Mart ayı başında Starovoyt, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bölgeye ek kuvvet ve araç tahsis ettiğini bildirmişti.Starovoyt, “Bugün operasyonel karargahla Kursk Bölgesi’nde orta düzeyde karşılık verme uygulaması ile ilgili bir toplantı yaptım. Bölge halkımızın ve konuklarımızın can güvenliğinin, mühendislik ve kritik altyapı tesislerinin korunması için gerekli tüm kararlar alındı. Şu anda Kursk Bölgesi’ne Savunma Bakanlığı'ndan takviye kuvvet ve araçlar geliyor” ifadelerini kullanmıştı.
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ukrayna, ukrayna krizi, roman starovoyt
ukrayna, ukrayna krizi, roman starovoyt

Ukrayna'dan Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne 2 yeni saldırı

23:37 23.03.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun bugün bölgeye 2 saldırı düzenlediğini açıkladı.
Telegram kanalından açıklama yapan Starovoyt, Ukrayna sınırında bulunan Kursk'un Ukraynalı güçlerin saldırılarında hedef olmayı sürdürdüğünü duyurdu.

Sucanskiy ilçesinin Plyohovo köyüne 2 havan mermisinin düştüğünü belirten Starovoyt, Korenevskiy ilçesinin Gordeyevka köyüne 8 havan mermisi fırlatıldığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusunun saldırıları sonucunda ölü ve yaralı bulunmadığını kaydeden Starovoyt, ciddi bir yıkımın meydana gelmediğini de paylaştı.
Mart ayı başında Starovoyt, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bölgeye ek kuvvet ve araç tahsis ettiğini bildirmişti.

Starovoyt, “Bugün operasyonel karargahla Kursk Bölgesi’nde orta düzeyde karşılık verme uygulaması ile ilgili bir toplantı yaptım. Bölge halkımızın ve konuklarımızın can güvenliğinin, mühendislik ve kritik altyapı tesislerinin korunması için gerekli tüm kararlar alındı. Şu anda Kursk Bölgesi’ne Savunma Bakanlığı'ndan takviye kuvvet ve araçlar geliyor” ifadelerini kullanmıştı.
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