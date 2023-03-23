https://sputniknews.com.tr/20230323/ukraynadan-rusyanin-kursk-bolgesine-2-yeni-saldiri-1068686695.html

Ukrayna'dan Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne 2 yeni saldırı

Ukrayna'dan Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne 2 yeni saldırı

Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun bugün bölgeye 2 saldırı düzenlediğini açıkladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T23:37+0300

2023-03-23T23:37+0300

2023-03-23T23:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

roman starovoyt

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Telegram kanalından açıklama yapan Starovoyt, Ukrayna sınırında bulunan Kursk'un Ukraynalı güçlerin saldırılarında hedef olmayı sürdürdüğünü duyurdu.Sucanskiy ilçesinin Plyohovo köyüne 2 havan mermisinin düştüğünü belirten Starovoyt, Korenevskiy ilçesinin Gordeyevka köyüne 8 havan mermisi fırlatıldığı bilgisini paylaştı.Ukrayna ordusunun saldırıları sonucunda ölü ve yaralı bulunmadığını kaydeden Starovoyt, ciddi bir yıkımın meydana gelmediğini de paylaştı.Mart ayı başında Starovoyt, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bölgeye ek kuvvet ve araç tahsis ettiğini bildirmişti.Starovoyt, “Bugün operasyonel karargahla Kursk Bölgesi’nde orta düzeyde karşılık verme uygulaması ile ilgili bir toplantı yaptım. Bölge halkımızın ve konuklarımızın can güvenliğinin, mühendislik ve kritik altyapı tesislerinin korunması için gerekli tüm kararlar alındı. Şu anda Kursk Bölgesi’ne Savunma Bakanlığı'ndan takviye kuvvet ve araçlar geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

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ukrayna, ukrayna krizi, roman starovoyt