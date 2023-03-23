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https://sputniknews.com.tr/20230323/tuketici-guveni-martta-azaldi-1068650610.html
Tüketici güveni martta azaldı
Tüketici güveni martta azaldı
Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,9 azalarak 80,1 oldu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T10:31+0300
2023-03-23T10:31+0300
ekonomi
tüketici güven endeksi
tüketici
enflasyon
market
zam
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Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,9 azalarak 80,1 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta şubat ayına göre yüzde 2,9 azaldı.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 82,5 iken martta yüzde 2,9 azalışla 80,1'e geriledi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 84,2 iken bu ay yüzde 5,5 azalış göstererek 79,6 oldu.Şubatta 85,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,3 değer kaybederek bu ay 83 olarak kayıtlara geçti.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 94,5 iken martta yüzde 2,7 azalarak 92 olarak belirlendi.Tüketici eğilim anketi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadı.
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tüketici güven endeksi, tüketici, enflasyon, market, zam
tüketici güven endeksi, tüketici, enflasyon, market, zam

Tüketici güveni martta azaldı

10:31 23.03.2023
© AFP 2023Fransa - market - enflasyon
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023
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Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,9 azalarak 80,1 oldu.
Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 2,9 azalarak 80,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta şubat ayına göre yüzde 2,9 azaldı.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 82,5 iken martta yüzde 2,9 azalışla 80,1'e geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 84,2 iken bu ay yüzde 5,5 azalış göstererek 79,6 oldu.
Şubatta 85,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,3 değer kaybederek bu ay 83 olarak kayıtlara geçti.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 94,5 iken martta yüzde 2,7 azalarak 92 olarak belirlendi.
Tüketici eğilim anketi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadı.
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