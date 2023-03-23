https://sputniknews.com.tr/20230323/tirtillari-supurdu-hastanelik-oldu-1068671282.html

Tırtılları süpürdü, hastanelik oldu

Tırtılları süpürdü, hastanelik oldu

Antalya’da evinin bahçesinde kümeleşen onlarca çam kese tırtılını süpürgeyle süpüren kadın, olaydan 15 dakika sonrası yüzü, boynu, gözleri, boynu kabarık... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T15:54+0300

2023-03-23T15:54+0300

2023-03-23T15:54+0300

yaşam

tırtıl

rusya'nın antalya başkonsolosluğu

kepez

hastane

kadın

antalya

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Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Emine Çelik (35), geçtiğimiz gün evinin bahçesine indiğinde yaklaşık 70-80 tane cam kesesi tırtılı gördü. Evine tekrar çıkıp eline süpürgeyi alan Çelik, tırtılları çöp konteyneri kısmına doğru süpürmeye başladı. Süpürme işlemi bittikten sonra kolları, yüzü, gözü, başı ve boyun kısmında kaşıntı oluşan Çelik, 15 dakika sonrasında ise aynı bölgelerde kabarcıkların oluşmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline giden Çelik'in durumu, burada tedavi olduktan sonra iyiye gitmeye başladı.'Her şey 15 dakika içinde oldu'Her yıl aynı sıkıntıyı yaşadığını aktaran Emine Çelik, olayı şu sözlerle anlattı:'İnsanların, hayvanların bunlardan zarar gördüğünü biliyoruz'Çam kese tırtılının bir kelebek türü olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bu canlı hakkında bilgiler paylaştı. Tırtılların 5 larva evresi geçirdiğini aktaran Çetin, “Gelişme evresini tamamladıktan sonra toprağa inmek için ağaçlardan iniyorlar. Arka arkaya diziliyorlar. Bu onlardaki davranış şekli. Öndeki birey, diğer bireylere bir işaret feromonu üretiyor ve diğer bireyler de onu takip ediyor. Bu hayvanlar ilk 3 larva evresinde çok alerjik değil. Son büyüme evresinde ise canlının dışındaki tüy yapılar çok alerjik. Özellikler insanların, hayvanların bunlardan zarar gördüğünü biliyoruz” dedi.Söz konusu türün yoğun olarak kızıl çamlarda yaşadığına işaret eden Çetin, bu bölgelere yakın olan insan ve hayvanlarda rastlanılan alerjinin görülmesinin mümkün olduğuna işaret etti. Çetin, “Normal şartlarda direkt temas etmedikçe bir alerji göremezsiniz ancak bazen ağaç üzerinde çok sayıda yuva varsa ve siz de buna yakın bir yerde oturuyorsanız alerji olabilirsiniz. Özellikle tırtıllar toprağa inerken üzerindeki kıllar kırıldığı zaman rüzgar ve hava akımlarıyla etrafa dağılırlar. Gözünüze ve yüzünüze gelirse bu sizde kaşıntı, alerji hissine sebep olabilir” ifadelerini kullandı.'15-20 gün bu süreç devam edecek'Çetin, tırtılların gelişme evresinin 15-20 gün içerisinde tamamlanacağını da sözlerine ekleyip, “Özellikle bu dönemde piknik alanlarında uzak durmak gerekiyor. Trafikte seyahat ederken ormana yakın bir bölgeden geçiyorsanız, aşırı çam kese tırtılı varsa eğer, bunların alerjenleri sizin yüzünüzde ve gözünüzde kaşıntı ile kızarıklığa sebebiyet verebilir. Yaklaşık 15-20 gün bu süreç devam edecek ve ondan sonra problem kalmayacak” diye konuştu.

kepez

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tırtıl, rusya'nın antalya başkonsolosluğu, kepez, hastane, kadın, antalya