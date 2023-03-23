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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/times-ukraynadaki-hedefler-cia-uydusu-araciligiyla-belirleniyor-1068679993.html
Times: Ukrayna’daki hedefler CIA uydusu aracılığıyla belirleniyor
Times: Ukrayna’daki hedefler CIA uydusu aracılığıyla belirleniyor
Times, Ukrayna’da hedefleri CIA uydusu aracılığıyla belirlenen özel bir ekibin görev yaptığını aktardı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T20:17+0300
2023-03-23T20:17+0300
ukrayna krizi
the times
uydu
cia
ukrayna
ukrayna krizi
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İngiliz The Times gazetesi, Ukrayna'da bomba atma ve topçu ateşini ayarlama konusunda uzmanlaşmış ve hedefleri CIA uydusu tarafından belirlenen özel bir grup olduğunu yazdı.Gazeteye göre, resmi olarak özel bir polis timi olan birim. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde çalışıyor.Gazeteye konuşan tim komutanı, görevleri kendilerinin seçtiğini ve potansiyel hedefleri CIA uydusu aracılığıyla tespit ettiklerini belirterek, “Hedefleri programdan seçiyoruz. Hedefler oraya hem CIA uydusu hem de bizim uydumuz tarafından yerleştiriliyor” dedi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat bilgileri ve uydu verileri sağladığını ifade etmiş ve bunun uzayın askerileştirilmesine yol açtığına dikkat çekmişti.
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the times, uydu, cia, ukrayna, ukrayna krizi
the times, uydu, cia, ukrayna, ukrayna krizi

Times: Ukrayna’daki hedefler CIA uydusu aracılığıyla belirleniyor

20:17 23.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBCIA
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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Times, Ukrayna’da hedefleri CIA uydusu aracılığıyla belirlenen özel bir ekibin görev yaptığını aktardı.
İngiliz The Times gazetesi, Ukrayna'da bomba atma ve topçu ateşini ayarlama konusunda uzmanlaşmış ve hedefleri CIA uydusu tarafından belirlenen özel bir grup olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, resmi olarak özel bir polis timi olan birim. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Gazeteye konuşan tim komutanı, görevleri kendilerinin seçtiğini ve potansiyel hedefleri CIA uydusu aracılığıyla tespit ettiklerini belirterek, “Hedefleri programdan seçiyoruz. Hedefler oraya hem CIA uydusu hem de bizim uydumuz tarafından yerleştiriliyor” dedi.

Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat bilgileri ve uydu verileri sağladığını ifade etmiş ve bunun uzayın askerileştirilmesine yol açtığına dikkat çekmişti.
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