İngiliz The Times gazetesi, Ukrayna'da bomba atma ve topçu ateşini ayarlama konusunda uzmanlaşmış ve hedefleri CIA uydusu tarafından belirlenen özel bir grup olduğunu yazdı.



Gazeteye göre, resmi olarak özel bir polis timi olan birim. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde çalışıyor.



Gazeteye konuşan tim komutanı, görevleri kendilerinin seçtiğini ve potansiyel hedefleri CIA uydusu aracılığıyla tespit ettiklerini belirterek, “Hedefleri programdan seçiyoruz. Hedefler oraya hem CIA uydusu hem de bizim uydumuz tarafından yerleştiriliyor” dedi.



Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı İvan Neçayev, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat bilgileri ve uydu verileri sağladığını ifade etmiş ve bunun uzayın askerileştirilmesine yol açtığına dikkat çekmişti.