https://sputniknews.com.tr/20230323/ticaret-bakanligindan-airfryer-karari-1068647297.html
Ticaret Bakanlığı'ndan 'airfryer' kararı: Gözetim uygulanacak
Ticaret Bakanlığı'ndan 'airfryer' kararı: Gözetim uygulanacak
Ticaret Bakanlığı, birim gümrük değeri adet başına 10 ila 200 doların altında olan bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında 23 Nisan'dan itibaren gözetim... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T09:30+0300
2023-03-23T09:30+0300
2023-03-23T09:30+0300
ekonomi
türkiye
ticaret bakanlığı
airfryer
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre gözetim uygulaması, birim gümrük değeri tebliğle belirlenen robot süpürge, airfryer, çay ve kahve makineleri, ütü, gazlı ocaklar, ısıtıcılar, fritöz, ızgara ve ekmek kızartma makineler, kettle, meyve-sebze persleri ve şarjlı süpürgeleri kapsıyor.Dünya gazetesinin haberine göre, birim gümrük değeri; 200 doların altındaki robot/akıllı süpürgeler, 100 doların altındaki airfryer'lar, 75 doların altındaki gazlı ocaklar ile 125 doların altındaki fırınlar, 100 doların altındaki şarjlı süpürgeler, 35 doların altındaki ütüler, 50 doların altındaki kahve ve 32 doların altındaki çay makineleri gibi elektrikli ev cihazları, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.Gözetim kararı, sayılanlar dışında, mikserler, meyve-sebze presleri, su ısıtıcıları, ısıtma hava perdeleri, ısıtıcı ve sobalar, pişirme sacları, tost makineleri ve ekmek kızartma makineleri gibi elektrik cihazlarını da kapsıyor.
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türkiye, ticaret bakanlığı, airfryer
türkiye, ticaret bakanlığı, airfryer
Ticaret Bakanlığı'ndan 'airfryer' kararı: Gözetim uygulanacak
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Ticaret Bakanlığı, birim gümrük değeri adet başına 10 ila 200 doların altında olan bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında 23 Nisan'dan itibaren gözetim uygulanacağını duyurdu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre gözetim uygulaması, birim gümrük değeri tebliğle belirlenen robot süpürge, airfryer, çay ve kahve makineleri, ütü, gazlı ocaklar, ısıtıcılar, fritöz, ızgara ve ekmek kızartma makineler, kettle, meyve-sebze persleri ve şarjlı süpürgeleri kapsıyor.
Dünya gazetesinin haberine
göre, birim gümrük değeri; 200 doların altındaki robot/akıllı süpürgeler, 100 doların altındaki airfryer'lar, 75 doların altındaki gazlı ocaklar ile 125 doların altındaki fırınlar, 100 doların altındaki şarjlı süpürgeler, 35 doların altındaki ütüler, 50 doların altındaki kahve ve 32 doların altındaki çay makineleri gibi elektrikli ev cihazları, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.
Gözetim kararı, sayılanlar dışında, mikserler, meyve-sebze presleri, su ısıtıcıları, ısıtma hava perdeleri, ısıtıcı ve sobalar, pişirme sacları, tost makineleri ve ekmek kızartma makineleri gibi elektrik cihazlarını da kapsıyor.