https://sputniknews.com.tr/20230323/stoltenberg-bati-ukraynaya-uzun-vadeli-destege-hazirlanmali-1068678039.html
Stoltenberg: Batı, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğe hazırlanmalı
Stoltenberg: Batı, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğe hazırlanmalı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı'ya Ukrayna'ya uzun vadeli destek için hazırlanma çağrısı yaptı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T19:07+0300
2023-03-23T19:07+0300
2023-03-23T19:08+0300
jens stoltenberg
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ukrayna
ukrayna krizi
batı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, The Guardian gazetesine demecinde, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm umudu görmediğini belirterek, Batı'ya Kiev’e uzun vadeli destek için hazırlanma çağrısı yaptı.Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna için ‘bir barış planı olmadığını’ iddia ederek, “Sonuç olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Batılı ülkeler Ukrayna'yı silah, mühimmat ve yedek parça konusunda uzun süre desteklemeye hazırlanmalıdır” dedi.Çin'in arabuluculuk çabalarına Kiev'in tutumunu anlama girişimleri ve Vladimir Zelenskiy ile doğrudan etkileşimin eşlik etmesi gerektiğine vurgu yapan NATO Genel Sekreteri, Pekin'in Rus işgalini henüz kınamadığından yakındı.
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jens stoltenberg, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, batı
jens stoltenberg, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, batı
Stoltenberg: Batı, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğe hazırlanmalı
19:07 23.03.2023 (güncellendi: 19:08 23.03.2023) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı'ya Ukrayna'ya uzun vadeli destek için hazırlanma çağrısı yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, The Guardian gazetesine demecinde, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm umudu görmediğini belirterek, Batı'ya Kiev’e uzun vadeli destek için hazırlanma çağrısı yaptı.
Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna için ‘bir barış planı olmadığını’ iddia ederek, “Sonuç olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Batılı ülkeler Ukrayna'yı silah, mühimmat ve yedek parça konusunda uzun süre desteklemeye hazırlanmalıdır” dedi.
Çin'in arabuluculuk çabalarına Kiev'in tutumunu anlama girişimleri ve Vladimir Zelenskiy ile doğrudan etkileşimin eşlik etmesi gerektiğine vurgu yapan NATO Genel Sekreteri, Pekin'in Rus işgalini henüz kınamadığından yakındı.