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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/stoltenberg-bati-ukraynaya-uzun-vadeli-destege-hazirlanmali-1068678039.html
Stoltenberg: Batı, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğe hazırlanmalı
Stoltenberg: Batı, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğe hazırlanmalı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı'ya Ukrayna'ya uzun vadeli destek için hazırlanma çağrısı yaptı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T19:07+0300
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jens stoltenberg
ukrayna krizi
kiev
ukrayna
ukrayna krizi
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, The Guardian gazetesine demecinde, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm umudu görmediğini belirterek, Batı'ya Kiev’e uzun vadeli destek için hazırlanma çağrısı yaptı.Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna için ‘bir barış planı olmadığını’ iddia ederek, “Sonuç olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Batılı ülkeler Ukrayna'yı silah, mühimmat ve yedek parça konusunda uzun süre desteklemeye hazırlanmalıdır” dedi.Çin'in arabuluculuk çabalarına Kiev'in tutumunu anlama girişimleri ve Vladimir Zelenskiy ile doğrudan etkileşimin eşlik etmesi gerektiğine vurgu yapan NATO Genel Sekreteri, Pekin'in Rus işgalini henüz kınamadığından yakındı.
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jens stoltenberg, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, batı
jens stoltenberg, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, batı

Stoltenberg: Batı, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğe hazırlanmalı

19:07 23.03.2023 (güncellendi: 19:08 23.03.2023)
© AFP 2023 / JOHN THYSJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı'ya Ukrayna'ya uzun vadeli destek için hazırlanma çağrısı yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, The Guardian gazetesine demecinde, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm umudu görmediğini belirterek, Batı'ya Kiev’e uzun vadeli destek için hazırlanma çağrısı yaptı.
Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna için ‘bir barış planı olmadığını’ iddia ederek, “Sonuç olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Batılı ülkeler Ukrayna'yı silah, mühimmat ve yedek parça konusunda uzun süre desteklemeye hazırlanmalıdır” dedi.
Çin'in arabuluculuk çabalarına Kiev'in tutumunu anlama girişimleri ve Vladimir Zelenskiy ile doğrudan etkileşimin eşlik etmesi gerektiğine vurgu yapan NATO Genel Sekreteri, Pekin'in Rus işgalini henüz kınamadığından yakındı.
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