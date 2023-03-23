https://sputniknews.com.tr/20230323/stoltenberg-bati-ukraynaya-uzun-vadeli-destege-hazirlanmali-1068678039.html

Stoltenberg: Batı, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğe hazırlanmalı

Stoltenberg: Batı, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğe hazırlanmalı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı'ya Ukrayna'ya uzun vadeli destek için hazırlanma çağrısı yaptı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T19:07+0300

2023-03-23T19:07+0300

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jens stoltenberg

ukrayna krizi

kiev

ukrayna

ukrayna krizi

batı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, The Guardian gazetesine demecinde, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm umudu görmediğini belirterek, Batı'ya Kiev’e uzun vadeli destek için hazırlanma çağrısı yaptı.Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna için ‘bir barış planı olmadığını’ iddia ederek, “Sonuç olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Batılı ülkeler Ukrayna'yı silah, mühimmat ve yedek parça konusunda uzun süre desteklemeye hazırlanmalıdır” dedi.Çin'in arabuluculuk çabalarına Kiev'in tutumunu anlama girişimleri ve Vladimir Zelenskiy ile doğrudan etkileşimin eşlik etmesi gerektiğine vurgu yapan NATO Genel Sekreteri, Pekin'in Rus işgalini henüz kınamadığından yakındı.

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