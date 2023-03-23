https://sputniknews.com.tr/20230323/sirp-uzman-natonun-sirbistan-topragini-uranyumla-kirletmesinin-etkisi-milyarlarca-yil-surecek-1068678626.html
Sırp uzman: NATO’nun Sırbistan toprağını uranyumla kirletmesinin etkisi milyarlarca yıl sürecek
Sırp uzman: NATO’nun Sırbistan toprağını uranyumla kirletmesinin etkisi milyarlarca yıl sürecek
İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığını değerlendiren Sırp fiziksel kimya uzmanı Vukmirović, 1999 NATO bombardımanı... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T19:21+0300
2023-03-23T19:21+0300
2023-03-23T19:21+0300
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sırbistan
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Belgrad Fizik Enstitüsü’nün eski danışmanı Dr. Zorka Vukmirović, Sputnik’e açıklamasında, NATO’nun 1999 ilkbaharında Sırbistan’ın güneyinde Vranje şehri yakınlarındaki telekomünikasyon istasyonunu zayıflatılmış uranyumla bombalamasının korkunç sonuçlarından birini örnek gösterdi. Bombardımandan sonra arazide enkaz kaldırma çalışmalarına katılan çalışanlardan yedisi kanserden öldü, bir kişi daha şimdi kanserle mücadele ediyor.Vukmirović, “NATO’nun, Sırbistan topraklarına zayıflatılmış uranyum içeren 10 ton mühimmat attığını kabul ettiği biliniyor. Bu mühimmatın tam olarak nerede kullanıldığını göstermek önemliydi. Ordumuzla koordinasyon içinde bir harita hazırlandı. Ordumuz, 15 ton zayıflatılmış uranyum kullanıldığı sonucuna vardı. Daha sonra haritaya yeni yerler eklendi. Harita, NATO’nun göstermeye çalıştığından çok daha büyük çıktı” diye kaydetti.Yağmurla birlikte yer altı sularına karışan uranyumun içme suyunu tehlikeye atabileceğini dile getiren uzman, Sırbistan genelinde toprağın temizlenmesi gerektiğini anımsatarak, “Bunu yapmazsak topraktaki kirliliğin etkisi milyarlarca yıl sürecek. Ayrıca uranyumun suya temas edince erimesi başka bir sorun. Madde, yağmurla eriyerek toprağın derinlerindeki sulara karışıyor, yani içme su kaynaklarını kirletiyor” dedi.Sırbistan’da zayıflatılmış uranyum yüzünden kansere yakalananların net sayısının bilinmediğini dile getiren Vukmirović, sözlerini şöyle sürdürdü:
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sırbistan, uranyum, nato
Sırp uzman: NATO’nun Sırbistan toprağını uranyumla kirletmesinin etkisi milyarlarca yıl sürecek
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İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığını değerlendiren Sırp fiziksel kimya uzmanı Vukmirović, 1999 NATO bombardımanı sırasında Sırbistan toprağını zehirleyen radyoaktif maddenin insanları öldürmeye devam ettiğini belirtti.
Belgrad Fizik Enstitüsü’nün eski danışmanı Dr. Zorka Vukmirović, Sputnik’e açıklamasında, NATO’nun 1999 ilkbaharında Sırbistan’ın güneyinde Vranje şehri yakınlarındaki telekomünikasyon istasyonunu zayıflatılmış uranyumla bombalamasının korkunç sonuçlarından birini örnek gösterdi. Bombardımandan sonra arazide enkaz kaldırma çalışmalarına katılan çalışanlardan yedisi kanserden öldü, bir kişi daha şimdi kanserle mücadele ediyor.
Vukmirović, “NATO’nun, Sırbistan topraklarına zayıflatılmış uranyum içeren 10 ton mühimmat attığını kabul ettiği biliniyor. Bu mühimmatın tam olarak nerede kullanıldığını göstermek önemliydi. Ordumuzla koordinasyon içinde bir harita hazırlandı. Ordumuz, 15 ton zayıflatılmış uranyum kullanıldığı sonucuna vardı. Daha sonra haritaya yeni yerler eklendi. Harita, NATO’nun göstermeye çalıştığından çok daha büyük çıktı” diye kaydetti.
Yağmurla birlikte yer altı sularına karışan uranyumun içme suyunu tehlikeye atabileceğini dile getiren uzman, Sırbistan genelinde toprağın temizlenmesi gerektiğini anımsatarak, “Bunu yapmazsak topraktaki kirliliğin etkisi milyarlarca yıl sürecek. Ayrıca uranyumun suya temas edince erimesi başka bir sorun. Madde, yağmurla eriyerek toprağın derinlerindeki sulara karışıyor, yani içme su kaynaklarını kirletiyor” dedi.
Sırbistan’da zayıflatılmış uranyum yüzünden kansere yakalananların net sayısının bilinmediğini dile getiren Vukmirović, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Halk Sağlığı Enstitüsü’nün verilerine göre, Sırbistan’da 2014’e kadar 35 bin 319 kişi kansere yakalandı, 20 bin 806 kişi öldü. Bu, 1 milyon kişi başına 5 bin vaka demek, yani dünya ortalamasının 2.8 kat üzerinde. 2016’da 22 bin 4 kişi öldü. Bu, 1991’e göre yüzde 60.8 oranında daha fazla. Bu, yıllık ölüm oranındaki yüzde 2.8’lik artışla Sırbistan’ı dünyada kanserden ölüm oranları açısından en zirveye yükseltti. Örneğin, Sırplara tonlarca zayıflatılmış uranyum bırakan ABD’de bu yüzde düşüyor. Bu süre içinde ABD’de kansere yakalananların oranı yüzde 0.6, ölüm oranı da yüzde 1.6 düştü.”