https://sputniknews.com.tr/20230323/sirp-uzman-natonun-sirbistan-topragini-uranyumla-kirletmesinin-etkisi-milyarlarca-yil-surecek-1068678626.html

Sırp uzman: NATO’nun Sırbistan toprağını uranyumla kirletmesinin etkisi milyarlarca yıl sürecek

Sırp uzman: NATO’nun Sırbistan toprağını uranyumla kirletmesinin etkisi milyarlarca yıl sürecek

İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığını değerlendiren Sırp fiziksel kimya uzmanı Vukmirović, 1999 NATO bombardımanı... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T19:21+0300

2023-03-23T19:21+0300

2023-03-23T19:21+0300

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Belgrad Fizik Enstitüsü’nün eski danışmanı Dr. Zorka Vukmirović, Sputnik’e açıklamasında, NATO’nun 1999 ilkbaharında Sırbistan’ın güneyinde Vranje şehri yakınlarındaki telekomünikasyon istasyonunu zayıflatılmış uranyumla bombalamasının korkunç sonuçlarından birini örnek gösterdi. Bombardımandan sonra arazide enkaz kaldırma çalışmalarına katılan çalışanlardan yedisi kanserden öldü, bir kişi daha şimdi kanserle mücadele ediyor.Vukmirović, “NATO’nun, Sırbistan topraklarına zayıflatılmış uranyum içeren 10 ton mühimmat attığını kabul ettiği biliniyor. Bu mühimmatın tam olarak nerede kullanıldığını göstermek önemliydi. Ordumuzla koordinasyon içinde bir harita hazırlandı. Ordumuz, 15 ton zayıflatılmış uranyum kullanıldığı sonucuna vardı. Daha sonra haritaya yeni yerler eklendi. Harita, NATO’nun göstermeye çalıştığından çok daha büyük çıktı” diye kaydetti.Yağmurla birlikte yer altı sularına karışan uranyumun içme suyunu tehlikeye atabileceğini dile getiren uzman, Sırbistan genelinde toprağın temizlenmesi gerektiğini anımsatarak, “Bunu yapmazsak topraktaki kirliliğin etkisi milyarlarca yıl sürecek. Ayrıca uranyumun suya temas edince erimesi başka bir sorun. Madde, yağmurla eriyerek toprağın derinlerindeki sulara karışıyor, yani içme su kaynaklarını kirletiyor” dedi.Sırbistan’da zayıflatılmış uranyum yüzünden kansere yakalananların net sayısının bilinmediğini dile getiren Vukmirović, sözlerini şöyle sürdürdü:

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