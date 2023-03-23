https://sputniknews.com.tr/20230323/sabah-basyazari-barlas-kurtlerin-gercek-dostu-cumhurbaskani-erdogandir-1068646022.html

Sabah başyazarı Barlas: Kürtlerin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Sabah başyazarı Barlas: Kürtlerin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararını değerlendirdiği yazısında, "Artık hiç kimse lafı evirip çevirmeye... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T08:36+0300

2023-03-23T08:36+0300

2023-03-23T08:36+0300

türkiye

ak parti

sabah gazetesi

mehmet barlas

recep tayyip erdoğan

kürt sorunu

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Yazısında son 20 yılda Kürt sorunu çözümünde önemli adımlar atıldığını kaydeden Barlas "Devlet televizyonu 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. İktidara geldiği günden bu yana "Kürt sorunu benim sorunumdur" diyen Tayyip Erdoğan gibi bir liderden bahsediyoruz. AK Parti kadar Kürt sorunuyla yüzleşme cesareti gösterebilen başka bir iktidar gelmemiştir. Nereden bakarsanız bakın Kürtlerin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20150317/1014472067.html

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ak parti, sabah gazetesi, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, kürt sorunu