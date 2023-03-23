https://sputniknews.com.tr/20230323/sabah-basyazari-barlas-kurtlerin-gercek-dostu-cumhurbaskani-erdogandir-1068646022.html
Sabah başyazarı Barlas: Kürtlerin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır
Sabah başyazarı Barlas: Kürtlerin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararını değerlendirdiği yazısında, "Artık hiç kimse lafı evirip çevirmeye... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T08:36+0300
2023-03-23T08:36+0300
2023-03-23T08:36+0300
türkiye
ak parti
sabah gazetesi
mehmet barlas
recep tayyip erdoğan
kürt sorunu
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Yazısında son 20 yılda Kürt sorunu çözümünde önemli adımlar atıldığını kaydeden Barlas "Devlet televizyonu 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. İktidara geldiği günden bu yana "Kürt sorunu benim sorunumdur" diyen Tayyip Erdoğan gibi bir liderden bahsediyoruz. AK Parti kadar Kürt sorunuyla yüzleşme cesareti gösterebilen başka bir iktidar gelmemiştir. Nereden bakarsanız bakın Kürtlerin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20150317/1014472067.html
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ak parti, sabah gazetesi, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, kürt sorunu
ak parti, sabah gazetesi, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, kürt sorunu
Sabah başyazarı Barlas: Kürtlerin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararını değerlendirdiği yazısında, "Artık hiç kimse lafı evirip çevirmeye çalışmasın. Artık Kandil'in resmi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.