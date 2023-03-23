https://sputniknews.com.tr/20230323/rusya-sanayi-ve-ticaret-bakani-manturov-eski-mercedes-fabrikasinda-cin-arabalari-uretilecek-1068686783.html

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Eski Mercedes fabrikasında Çin arabaları üretilebilir

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Eski Mercedes fabrikasında Çin arabaları üretilebilir

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Rusya'da Mart 2022’de Rusya’daki üretimini ve satışlarını durduran Alman Mercedes Benz'in fabrikasında Çin arabaları... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T23:38+0300

2023-03-23T23:38+0300

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mercedes

çin

denis manturov

ukrayna krizi

yaptırım

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, eski Mercedes fabrikasında Çin marka arabaların üretilebileceğini belirtti.Manturov basın mensuplarına açıklamasında, “Doğrudan Çin Haval markasıyla üretimin yapıldığı fabrika hariç neredeyse tüm araba fabrikalarında orta üretim oluşturma yönünde yeni yaklaşım geliştirdik. Bu bağlamda, eski Mercedes fabrikasında Çinli meslektaşlarımızla birlikte ortak üretim organize edilebilir. Ama henüz nihai bir karar yok” ifadesini kullandı.Rus basını, eski Mercedes fabrikasında Çinli Hongqi marka otomobillerin üretilebileceğini öne sürdü.Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz, Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle Mart 2022’de Rusya’daki üretimini ve satışlarını durdurmuştu.

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