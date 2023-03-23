https://sputniknews.com.tr/20230323/rusya-sanayi-ve-ticaret-bakani-manturov-eski-mercedes-fabrikasinda-cin-arabalari-uretilecek-1068686783.html
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Eski Mercedes fabrikasında Çin arabaları üretilebilir
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Eski Mercedes fabrikasında Çin arabaları üretilebilir
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Rusya'da Mart 2022’de Rusya’daki üretimini ve satışlarını durduran Alman Mercedes Benz'in fabrikasında Çin arabaları... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T23:38+0300
2023-03-23T23:38+0300
2023-03-23T23:40+0300
mercedes
çin
denis manturov
ukrayna krizi
yaptırım
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, eski Mercedes fabrikasında Çin marka arabaların üretilebileceğini belirtti.Manturov basın mensuplarına açıklamasında, “Doğrudan Çin Haval markasıyla üretimin yapıldığı fabrika hariç neredeyse tüm araba fabrikalarında orta üretim oluşturma yönünde yeni yaklaşım geliştirdik. Bu bağlamda, eski Mercedes fabrikasında Çinli meslektaşlarımızla birlikte ortak üretim organize edilebilir. Ama henüz nihai bir karar yok” ifadesini kullandı.Rus basını, eski Mercedes fabrikasında Çinli Hongqi marka otomobillerin üretilebileceğini öne sürdü.Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz, Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle Mart 2022’de Rusya’daki üretimini ve satışlarını durdurmuştu.
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mercedes, çin, denis manturov, yaptırım
mercedes, çin, denis manturov, yaptırım
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Eski Mercedes fabrikasında Çin arabaları üretilebilir
23:38 23.03.2023 (güncellendi: 23:40 23.03.2023) Abone ol
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Rusya'da Mart 2022’de Rusya’daki üretimini ve satışlarını durduran Alman Mercedes Benz'in fabrikasında Çin arabaları üretilebileceğini açıkladı.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, eski Mercedes fabrikasında Çin marka arabaların üretilebileceğini belirtti.
Manturov basın mensuplarına açıklamasında, “Doğrudan Çin Haval markasıyla üretimin yapıldığı fabrika hariç neredeyse tüm araba fabrikalarında orta üretim oluşturma yönünde yeni yaklaşım geliştirdik. Bu bağlamda, eski Mercedes fabrikasında Çinli meslektaşlarımızla birlikte ortak üretim organize edilebilir. Ama henüz nihai bir karar yok” ifadesini kullandı.
Rus basını, eski Mercedes fabrikasında Çinli Hongqi marka otomobillerin üretilebileceğini öne sürdü.
Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz, Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle Mart 2022’de Rusya’daki üretimini ve satışlarını durdurmuştu.