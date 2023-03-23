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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/rusya-sanayi-ve-ticaret-bakani-manturov-eski-mercedes-fabrikasinda-cin-arabalari-uretilecek-1068686783.html
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Eski Mercedes fabrikasında Çin arabaları üretilebilir
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Eski Mercedes fabrikasında Çin arabaları üretilebilir
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Rusya'da Mart 2022’de Rusya’daki üretimini ve satışlarını durduran Alman Mercedes Benz'in fabrikasında Çin arabaları... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-23T23:40+0300
mercedes
çin
denis manturov
ukrayna krizi
yaptırım
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, eski Mercedes fabrikasında Çin marka arabaların üretilebileceğini belirtti.Manturov basın mensuplarına açıklamasında, “Doğrudan Çin Haval markasıyla üretimin yapıldığı fabrika hariç neredeyse tüm araba fabrikalarında orta üretim oluşturma yönünde yeni yaklaşım geliştirdik. Bu bağlamda, eski Mercedes fabrikasında Çinli meslektaşlarımızla birlikte ortak üretim organize edilebilir. Ama henüz nihai bir karar yok” ifadesini kullandı.Rus basını, eski Mercedes fabrikasında Çinli Hongqi marka otomobillerin üretilebileceğini öne sürdü.Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz, Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle Mart 2022’de Rusya’daki üretimini ve satışlarını durdurmuştu.
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mercedes, çin, denis manturov, yaptırım
mercedes, çin, denis manturov, yaptırım

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Eski Mercedes fabrikasında Çin arabaları üretilebilir

23:38 23.03.2023 (güncellendi: 23:40 23.03.2023)
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZMercedes-Benz
Mercedes-Benz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Rusya'da Mart 2022’de Rusya’daki üretimini ve satışlarını durduran Alman Mercedes Benz'in fabrikasında Çin arabaları üretilebileceğini açıkladı.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, eski Mercedes fabrikasında Çin marka arabaların üretilebileceğini belirtti.
Manturov basın mensuplarına açıklamasında, “Doğrudan Çin Haval markasıyla üretimin yapıldığı fabrika hariç neredeyse tüm araba fabrikalarında orta üretim oluşturma yönünde yeni yaklaşım geliştirdik. Bu bağlamda, eski Mercedes fabrikasında Çinli meslektaşlarımızla birlikte ortak üretim organize edilebilir. Ama henüz nihai bir karar yok” ifadesini kullandı.
Rus basını, eski Mercedes fabrikasında Çinli Hongqi marka otomobillerin üretilebileceğini öne sürdü.
Alman otomobil üreticisi Mercedes Benz, Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle Mart 2022’de Rusya’daki üretimini ve satışlarını durdurmuştu.
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