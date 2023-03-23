https://sputniknews.com.tr/20230323/rusya-disisleri-finlandiyanin-nato-uyesi-olma-karari-iyice-dusunulmus-bir-karar-degil-1068675679.html
Rusya Dışişleri: Finlandiya'nın NATO üyesi olma kararı iyice düşünülmüş bir karar değil
Rusya Dışişleri: Finlandiya'nın NATO üyesi olma kararı iyice düşünülmüş bir karar değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya'nın NATO üyesi olma kararının iyice düşünülmemiş bir karar olduğunu ve bölgedeki durumu... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T17:17+0300
2023-03-23T17:17+0300
2023-03-23T17:17+0300
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ülkesinin NATO'ya katılımını öngören yasa taslağını imzalaması sonrası açıklama yapan Zaharova, bunun iyice düşünülmüş bir karar olduğunun söylenemeyeceğini kaydetti.Zaharova, "Bu karar, geniş bir kamuoyu tartışması olmadan ve medyada benzeri görülmemiş bir Rusofobi kampanyasının etkisi altında alındı. Üstelik, bu siyasi kampanyanın arkasında ABD ve bazı NATO müttefiklerinin olduğunu anlıyoruz" dedi.Rusya'nın Helsinki'nin NATO'ya üyelik kararının yapıcılıktan uzak olduğunu defaatle belirttiğini anımsatan Zaharova, "Bir kez daha altını çizmek isterim ki bu, Avrupa'daki siyasi ve askeri durumu kötüleştirecek, Baltık bölgesinin militarize olmasına ve Arktik'te gerilimin tırmanmasına yol açacak" ifadelerini kullandı.Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından ülkenin NATO'ya katılımına ilişkin yasa taslağını imzalamıştı.Parlamento, ilgili tasarıyı çarşamba günü onaylamıştı.Niinistö'nün imzasıyla ülkenin ittifaka yaptığı başvurunun ulusal düzeyde onaylanması tamamlanmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230323/finlandiya-cumhurbaskani-ulkenin-natoya-katilimina-iliskin-yasayi-imzaladi-1068669436.html
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mariya zaharova, rusya, nato, finlandiya
Rusya Dışişleri: Finlandiya'nın NATO üyesi olma kararı iyice düşünülmüş bir karar değil
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya'nın NATO üyesi olma kararının iyice düşünülmemiş bir karar olduğunu ve bölgedeki durumu kötüleştireceğini ifade etti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ülkesinin NATO'ya katılımını öngören yasa taslağını imzalaması sonrası açıklama yapan Zaharova, bunun iyice düşünülmüş bir karar olduğunun söylenemeyeceğini kaydetti.
Zaharova, "Bu karar, geniş bir kamuoyu tartışması olmadan ve medyada benzeri görülmemiş bir Rusofobi kampanyasının etkisi altında alındı. Üstelik, bu siyasi kampanyanın arkasında ABD ve bazı NATO müttefiklerinin olduğunu anlıyoruz" dedi.
Rusya'nın Helsinki'nin NATO'ya üyelik kararının yapıcılıktan uzak olduğunu defaatle belirttiğini anımsatan Zaharova, "Bir kez daha altını çizmek isterim ki bu, Avrupa'daki siyasi ve askeri durumu kötüleştirecek, Baltık bölgesinin militarize olmasına ve Arktik'te gerilimin tırmanmasına yol açacak" ifadelerini kullandı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, bugün düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından ülkenin NATO'ya katılımına ilişkin yasa taslağını imzalamıştı.
Parlamento, ilgili tasarıyı çarşamba günü onaylamıştı.
Niinistö'nün imzasıyla ülkenin ittifaka yaptığı başvurunun ulusal düzeyde onaylanması tamamlanmış oldu.