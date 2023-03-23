https://sputniknews.com.tr/20230323/resmi-gazetede-yayimlandi-merve-kavakci-disisleri-bakanligindaki-gorevinden-alindi-1068641965.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakcı Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakcı Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği yapan Merve Kavakcı görevden... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T02:50+0300
2023-03-23T02:50+0300
2023-03-23T02:53+0300
türkiye
merve kavakçı
recep tayyip erdoğan
dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062670636_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1bd2931fbdad21048659e7be7bfdcfda.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atanan Merve Safa Kavakcı görevden alındı.Atama kararında şu ifadelere yer verildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062670636_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_9e807ffa581e3874e3218a29a7c8115b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merve kavakçı, recep tayyip erdoğan, dışişleri bakanlığı
merve kavakçı, recep tayyip erdoğan, dışişleri bakanlığı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakcı Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden alındı
02:50 23.03.2023 (güncellendi: 02:53 23.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği yapan Merve Kavakcı görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atanan Merve Safa Kavakcı görevden alındı.
Atama kararında şu ifadelere yer verildi:
Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri Merve Safa KAVAKCI
ve Süleyman GÖKÇE
, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.