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https://sputniknews.com.tr/20230323/resmi-gazetede-yayimlandi-merve-kavakci-disisleri-bakanligindaki-gorevinden-alindi-1068641965.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakcı Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakcı Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği yapan Merve Kavakcı görevden... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T02:50+0300
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türkiye
merve kavakçı
recep tayyip erdoğan
dışişleri bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atanan Merve Safa Kavakcı görevden alındı.Atama kararında şu ifadelere yer verildi:
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merve kavakçı, recep tayyip erdoğan, dışişleri bakanlığı
merve kavakçı, recep tayyip erdoğan, dışişleri bakanlığı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakcı Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden alındı

02:50 23.03.2023 (güncellendi: 02:53 23.03.2023)
© DHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği yapan Merve Kavakcı görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atanan Merve Safa Kavakcı görevden alındı.
Atama kararında şu ifadelere yer verildi:
Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri Merve Safa KAVAKCI ve Süleyman GÖKÇE, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
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