https://sputniknews.com.tr/20230323/resmi-gazetede-yayimlandi-merve-kavakci-disisleri-bakanligindaki-gorevinden-alindi-1068641965.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakcı Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakcı Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği yapan Merve Kavakcı görevden... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T02:50+0300

2023-03-23T02:50+0300

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türkiye

merve kavakçı

recep tayyip erdoğan

dışişleri bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atanan Merve Safa Kavakcı görevden alındı.Atama kararında şu ifadelere yer verildi:

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merve kavakçı, recep tayyip erdoğan, dışişleri bakanlığı