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Prof. Dr. Müftüoğlu: Ramazan’da bu üç hatayı yapmayın
Prof. Dr. Müftüoğlu: Ramazan’da bu üç hatayı yapmayın
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ramazan ayı boyunca yapılabilecek olası hatalara dikkat çekti ve "Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
osman müftüoğlu
beslenme
ramazan
iftar
israf
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutmanın sağlıklı olduğunu belirterek, "Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır" dedi.Ramazan’da yapılmaması gereken üç hatayı sıralayan Müftüoğlu, Hürriyet'teki yazısında şu uyarıları yaptı:
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osman müftüoğlu, beslenme, ramazan, iftar, israf
osman müftüoğlu, beslenme, ramazan, iftar, israf

Prof. Dr. Müftüoğlu: Ramazan’da bu üç hatayı yapmayın

10:37 23.03.2023
© AAiftar sofrası
iftar sofrası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ramazan ayı boyunca yapılabilecek olası hatalara dikkat çekti ve "Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır" dedi.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutmanın sağlıklı olduğunu belirterek, "Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır" dedi.
Ramazan’da yapılmaması gereken üç hatayı sıralayan Müftüoğlu, Hürriyet'teki yazısında şu uyarıları yaptı:

"Hata 1 :'Sahur' yapmadan oruç tutmak! Oluşturabileceği hipoglisemi nedeniyle ciddi bir hatadır. Hata 2 : 'İftar sofraları'nı 'ifrat sofraları'na çevirmek! Metabolizmayı altüst edeceği mide fesadına (!) yol açabileceği için mutlaka uzak durulması gereken bir hatadır. Hata 3 : Bu mübarek ayın 'diyet ayı' değil, 'niyet ayı' olduğunu unutmak! Farklı mecralarda yayımlanan çakma Ramazan diyeti formüllerinden lütfen uzak durun."

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