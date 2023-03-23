https://sputniknews.com.tr/20230323/prof-dr-muftuoglu-ramazanda-bu-uc-hatayi-yapmayin-1068651419.html
Prof. Dr. Müftüoğlu: Ramazan’da bu üç hatayı yapmayın
Prof. Dr. Müftüoğlu: Ramazan’da bu üç hatayı yapmayın
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ramazan ayı boyunca yapılabilecek olası hatalara dikkat çekti ve "Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T10:37+0300
2023-03-23T10:37+0300
2023-03-23T10:37+0300
yaşam
osman müftüoğlu
beslenme
ramazan
iftar
israf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068651274_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d3ce6043f6ff8f0cef6e3fe6fb598966.jpg
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutmanın sağlıklı olduğunu belirterek, "Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır" dedi.Ramazan’da yapılmaması gereken üç hatayı sıralayan Müftüoğlu, Hürriyet'teki yazısında şu uyarıları yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230322/tuik-arastirmasi-cocuklar-en-cok-ekmek-ve-makarnayla-besleniyor-1068606290.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068651274_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1f92b57064d6a06722bd708b9e9ff3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
osman müftüoğlu, beslenme, ramazan, iftar, israf
osman müftüoğlu, beslenme, ramazan, iftar, israf
Prof. Dr. Müftüoğlu: Ramazan’da bu üç hatayı yapmayın
Abone ol
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ramazan ayı boyunca yapılabilecek olası hatalara dikkat çekti ve "Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır" dedi.
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutmanın sağlıklı olduğunu belirterek, "Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır" dedi.
Ramazan’da yapılmaması gereken üç hatayı sıralayan Müftüoğlu, Hürriyet'teki yazısında
şu uyarıları yaptı:
"Hata 1 :'Sahur' yapmadan oruç tutmak! Oluşturabileceği hipoglisemi nedeniyle ciddi bir hatadır. Hata 2 : 'İftar sofraları'nı 'ifrat sofraları'na çevirmek! Metabolizmayı altüst edeceği mide fesadına (!) yol açabileceği için mutlaka uzak durulması gereken bir hatadır. Hata 3 : Bu mübarek ayın 'diyet ayı' değil, 'niyet ayı' olduğunu unutmak! Farklı mecralarda yayımlanan çakma Ramazan diyeti formüllerinden lütfen uzak durun."