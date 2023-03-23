https://sputniknews.com.tr/20230323/prof-dr-muftuoglu-ramazanda-bu-uc-hatayi-yapmayin-1068651419.html

Prof. Dr. Müftüoğlu: Ramazan’da bu üç hatayı yapmayın

Prof. Dr. Müftüoğlu: Ramazan’da bu üç hatayı yapmayın

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ramazan ayı boyunca yapılabilecek olası hatalara dikkat çekti ve "Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T10:37+0300

2023-03-23T10:37+0300

2023-03-23T10:37+0300

yaşam

osman müftüoğlu

beslenme

ramazan

iftar

israf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068651274_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d3ce6043f6ff8f0cef6e3fe6fb598966.jpg

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutmanın sağlıklı olduğunu belirterek, "Bedenimizin de ruhumuzun da yılda en az bir defa bakıma ve onarıma ihtiyacı var ve o bakım/onarımlardan biri de toksinlerinden arınma ihtiyacıdır" dedi.Ramazan’da yapılmaması gereken üç hatayı sıralayan Müftüoğlu, Hürriyet'teki yazısında şu uyarıları yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20230322/tuik-arastirmasi-cocuklar-en-cok-ekmek-ve-makarnayla-besleniyor-1068606290.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osman müftüoğlu, beslenme, ramazan, iftar, israf