Meteoroloji: Türkiye yeni bir yağışlı hava etkisine giriyor
© AAİstanbul yağmur, İstanbul yağış, İstanbul sağanak
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Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu uyarısında ülke genelinin bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Isparta çevreleri ile Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Isparta çevreleri ile Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Ege
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 15°C
Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bu gece saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 13°C, 20°C
Sağanak yağışlı
Sağanak yağışlı
K.MARAŞ 10°C, 17°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 7°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 4°C, 14°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
Yağmur ve sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 9°C, 15°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
Yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 11°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
Yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 17°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
Yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 12°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 1°C, 11°C
Hafif yağmurlu
Hafif yağmurlu
KARS 0°C, 12°C
Hafif yağmurlu
Hafif yağmurlu
MALATYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu