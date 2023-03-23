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https://sputniknews.com.tr/20230323/meteoroloji-turkiye-yeni-bir-yagisli-hava-etkisine-giriyor-1068642588.html
Meteoroloji: Türkiye yeni bir yağışlı hava etkisine giriyor
Meteoroloji: Türkiye yeni bir yağışlı hava etkisine giriyor
Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu uyarısında ülke genelinin bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T06:26+0300
2023-03-23T06:26+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Isparta çevreleri ile Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Isparta çevreleri ile Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 9°C, 15°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 10°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 7°C, 13°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEgeParçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 5°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 17°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 17°CParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 5°C, 15°CÖğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bu gece saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 13°C, 19°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 13°C, 20°CSağanak yağışlıK.MARAŞ 10°C, 17°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 7°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 7°C, 10°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 6°C, 14°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİVAS 4°C, 14°CYağmur ve sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 6°C, 8°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 12°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 5°C, 8°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 9°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 9°C, 15°CYağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 8°C, 11°CYağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 17°CYağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 12°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluERZURUM 1°C, 11°CHafif yağmurluKARS 0°C, 12°CHafif yağmurluMALATYA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji: Türkiye yeni bir yağışlı hava etkisine giriyor

06:26 23.03.2023
© AAİstanbul yağmur, İstanbul yağış, İstanbul sağanak
İstanbul yağmur, İstanbul yağış, İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu uyarısında ülke genelinin bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Isparta çevreleri ile Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Isparta çevreleri ile Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 15°C
Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bu gece saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 13°C, 20°C
Sağanak yağışlı
K.MARAŞ 10°C, 17°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 7°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 4°C, 14°C
Yağmur ve sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 9°C, 15°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 11°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 17°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 12°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 1°C, 11°C
Hafif yağmurlu
KARS 0°C, 12°C
Hafif yağmurlu
MALATYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
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