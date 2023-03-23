https://sputniknews.com.tr/20230323/merkez-bankasi-faiz-kararini-bugun-aciklayacak-1068646850.html
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını saat 14.00'de açıklayacak. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T09:21+0300
2023-03-23T09:21+0300
2023-03-23T09:21+0300
ekonomi
türkiye
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz
faiz oranı
faiz oranları
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Şubat ayındaki toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 8,5'e çeken TCMB'nin bugünkü toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.Faizlerin düşürüldüğü son PPK toplantısının sonrasında yayımlanan mesajda "Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verilmişti.50 baz puanlık faiz indirimi bekleyenler de varAA Finans'ın PPK Beklenti anketine katılan 22 ekonomistin 14'ü, TCMB'nin faizleri yüzde 8,5'de tutacağını öngördü. 8 ekonomist ise 50 baz puanlık faiz indirimi tahmini yaptı.Reuters'ın anketinde ise 18 ekonomistin 12'si, Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceğini tahmin etti. 6 ekonomist ise 50 baz puanlık faiz indirim bekliyor.TCMB, kasım ayından bu yana yüzde 9 seviyesinde olan politika faizini, 23 Şubat'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimiyle yüzde 8,5'e çekmişti.Merkez Bankası, geçen yılın ağustos ve eylül aylarında 100'er, ekim ve kasım aylarında ise 150'şer baz puanlık faiz indirimleri gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/fed-baskani-powelldan-faiz-aciklamasi-gerekirse-yine-artirilir-1068645458.html
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türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, faiz oranı, faiz oranları
türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, faiz oranı, faiz oranları
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını saat 14.00'de açıklayacak.
Şubat ayındaki toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 8,5'e çeken TCMB'nin bugünkü toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.
Faizlerin düşürüldüğü son PPK toplantısının sonrasında yayımlanan mesajda "Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verilmişti.
50 baz puanlık faiz indirimi bekleyenler de var
AA Finans'ın PPK Beklenti anketine katılan 22 ekonomistin 14'ü, TCMB'nin faizleri yüzde 8,5'de tutacağını öngördü. 8 ekonomist ise 50 baz puanlık faiz indirimi tahmini yaptı.
Reuters'ın anketinde ise 18 ekonomistin 12'si, Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceğini tahmin etti. 6 ekonomist ise 50 baz puanlık faiz indirim bekliyor.
TCMB, kasım ayından bu yana yüzde 9 seviyesinde olan politika faizini, 23 Şubat'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimiyle yüzde 8,5'e çekmişti.
Merkez Bankası, geçen yılın ağustos ve eylül aylarında 100'er, ekim ve kasım aylarında ise 150'şer baz puanlık faiz indirimleri gerçekleştirmişti.