https://sputniknews.com.tr/20230323/lukasenko-rusya-bize-gercek-uranyumlu-muhimmat-verebilir-1068637692.html

Lukaşenko: Rusya bize gerçek uranyumlu mühimmat verebilir

Lukaşenko: Rusya bize gerçek uranyumlu mühimmat verebilir

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vermesi durumunda, Rusya’nın Belarus’a gerçek uranyumlu... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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aleksandr lukaşenko

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığıyla ilgili, “Rusya da bize gerçek uranyumlu mühimmat sağlar. Batı ülkeleri deliyse bu sürece ivme kazandırırlar” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun zayıflatılmış uranyumlu mühimmat kullanmasının cezasız kalmayacağı uyarısında bulunan Lukaşenko, “Bu mühimmat Rus ordu mevzilerinde patlar patlamaz göreceksiniz. Yanıt korkunç olacak. Tüm gezegen için ders olacak” dedi.Ukrayna ordusuna zayıflatılmış uranyumlu mermilerin verileceği yönündeki sözleri “gevezelik” olarak nitelendiren Belarus lideri, Batı politikacılarının rasyonelse bu adımı atmayacağının altını çizdi.Batı’ya, ‘çılgın’ politikaya son vererek Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulma yönünde ilerleme çağrısında bulunan Lukaşenko, Rusya, Çin ve birçok diğer ülkenin diplomatik çözümden yana olduğunu anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20230322/zaharovadan-ukraynaya-uranyum-uyarisi-ingiltere-topragi-temizleme-calismalarina-katilmayacak-1068637196.html

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