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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/lukasenko-rusya-bize-gercek-uranyumlu-muhimmat-verebilir-1068637692.html
Lukaşenko: Rusya bize gerçek uranyumlu mühimmat verebilir
Lukaşenko: Rusya bize gerçek uranyumlu mühimmat verebilir
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vermesi durumunda, Rusya’nın Belarus’a gerçek uranyumlu... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T00:01+0300
2023-03-23T00:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
belarus
aleksandr lukaşenko
rusya
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığıyla ilgili, “Rusya da bize gerçek uranyumlu mühimmat sağlar. Batı ülkeleri deliyse bu sürece ivme kazandırırlar” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun zayıflatılmış uranyumlu mühimmat kullanmasının cezasız kalmayacağı uyarısında bulunan Lukaşenko, “Bu mühimmat Rus ordu mevzilerinde patlar patlamaz göreceksiniz. Yanıt korkunç olacak. Tüm gezegen için ders olacak” dedi.Ukrayna ordusuna zayıflatılmış uranyumlu mermilerin verileceği yönündeki sözleri “gevezelik” olarak nitelendiren Belarus lideri, Batı politikacılarının rasyonelse bu adımı atmayacağının altını çizdi.Batı’ya, ‘çılgın’ politikaya son vererek Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulma yönünde ilerleme çağrısında bulunan Lukaşenko, Rusya, Çin ve birçok diğer ülkenin diplomatik çözümden yana olduğunu anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230322/zaharovadan-ukraynaya-uranyum-uyarisi-ingiltere-topragi-temizleme-calismalarina-katilmayacak-1068637196.html
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ukrayna, ukrayna krizi, belarus, aleksandr lukaşenko, rusya

Lukaşenko: Rusya bize gerçek uranyumlu mühimmat verebilir

00:01 23.03.2023 (güncellendi: 00:03 23.03.2023)
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat vermesi durumunda, Rusya’nın Belarus’a gerçek uranyumlu mühimmat verebileceği tahmininde bulundu.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verme olasılığıyla ilgili, “Rusya da bize gerçek uranyumlu mühimmat sağlar. Batı ülkeleri deliyse bu sürece ivme kazandırırlar” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun zayıflatılmış uranyumlu mühimmat kullanmasının cezasız kalmayacağı uyarısında bulunan Lukaşenko, “Bu mühimmat Rus ordu mevzilerinde patlar patlamaz göreceksiniz. Yanıt korkunç olacak. Tüm gezegen için ders olacak” dedi.
Ukrayna ordusuna zayıflatılmış uranyumlu mermilerin verileceği yönündeki sözleri “gevezelik” olarak nitelendiren Belarus lideri, Batı politikacılarının rasyonelse bu adımı atmayacağının altını çizdi.
Batı’ya, ‘çılgın’ politikaya son vererek Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulma yönünde ilerleme çağrısında bulunan Lukaşenko, Rusya, Çin ve birçok diğer ülkenin diplomatik çözümden yana olduğunu anımsattı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
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