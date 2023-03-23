https://sputniknews.com.tr/20230323/kocaelide-2-cocugunu-oldurdugu-iddia-edilen-baba-gozaltina-alindi-cocuklarimi-cennete-gonderdim-1068662816.html

Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı: 'Çocuklarımı cennete gönderdim'

Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı: 'Çocuklarımı cennete gönderdim'

Son dakika haberine göre Kocaeli'de tam bir kâbus yaşandı. Sabah saatlerinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişi, "Çocuklarımı cennete gönderdim"... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T13:13+0300

2023-03-23T13:13+0300

2023-03-23T13:13+0300

yaşam

kocaeli

baba

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.Polis ekiplerinin Tütünçiftlik Sahili'nde kimlik kontrolü için durdurdukları M. R., işlemleri sırasında "Çocuklarımı cennete gönderdim." şeklinde söylemlerde bulundu.Durumdan şüphelenerek sürücünün yaşadığı Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak'taki eve giden ekipler, Y. R. (13) ve E. R. (10) adlı kardeşleri hareketsiz halde buldu.Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.M.R, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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