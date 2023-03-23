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https://sputniknews.com.tr/20230323/kilicdaroglundan-ramazan-ayi-mesaji-dualarimiz-tum-depremzede-vatandaslarimiz-icin-1068641856.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'Ramazan ayı' mesajı: Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için
Kılıçdaroğlu'ndan 'Ramazan ayı' mesajı: Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için" ifadelerini... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle mesaj yayınladı.Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini dileyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için" ifadelerine yer verdi.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ramazan ayı' mesajı: Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için

02:20 23.03.2023 (güncellendi: 02:23 23.03.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle mesaj yayınladı.
Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini dileyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için" ifadelerine yer verdi.
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