https://sputniknews.com.tr/20230323/kilicdaroglundan-ramazan-ayi-mesaji-dualarimiz-tum-depremzede-vatandaslarimiz-icin-1068641856.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ramazan ayı' mesajı: Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ramazan ayı' mesajı: Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için" ifadelerini... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T02:20+0300

2023-03-23T02:20+0300

2023-03-23T02:23+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

millet ittifakı

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle mesaj yayınladı.Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini dileyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bereket ve barış getirmesini; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün artmasını ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul edilmesini diliyorum. Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için" ifadelerine yer verdi.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı