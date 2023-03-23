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Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı ve Millet... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T20:51+0300
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türkiye
sinan ateş
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi eşi Ayşe Ateş ile görüştü.Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
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sinan ateş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
sinan ateş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

20:51 23.03.2023 (güncellendi: 20:54 23.03.2023)
© Twitter Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
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Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi eşi Ayşe Ateş ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız.
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