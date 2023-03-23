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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/kilicdaroglu-polislere-ve-savci-arkadaslara-soyluyorum-cesaretli-olun-hic-endise-etmeyin-1068679874.html
Kılıçdaroğlu: Polislere ve savcı arkadaşlara söylüyorum; cesaretli olun, hiç endişe etmeyin
Kılıçdaroğlu: Polislere ve savcı arkadaşlara söylüyorum; cesaretli olun, hiç endişe etmeyin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş suikastına ilişkin, "Bu cinayetin aydınlatılması lazım. Polisin tutanakları savcıya göndermesi lazım. Toplum... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV Lider Masası canlı yayınında, Gazeteciler Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlıyor.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Polislere ve savcı arkadaşlara söylüyorum; cesaretli olun, hiç endişe etmeyin

20:14 23.03.2023 (güncellendi: 20:24 23.03.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş suikastına ilişkin, "Bu cinayetin aydınlatılması lazım. Polisin tutanakları savcıya göndermesi lazım. Toplum bunu izliyor biz de izliyoruz. Olayı örtmeye çalışacaklar. Aileye söz verdim, bu bizim için namus meselesidir dedim" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV Lider Masası canlı yayınında, Gazeteciler Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlıyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Ben bu iktidara güvenmiyorum. Ankara'nın ortasında Sinan Ateş katledildi, Saray sessizliğini korumaya devam ediyor. Bu cinayetin aydınlatılması lazım. Polisin tutanakları savcıya göndermesi lazım. Toplum bunu izliyor biz de izliyoruz. Olayı örtmeye çalışacaklar. Aileye söz verdim, bu bizim için namus meselesidir dedim. 'Gerçek failleri tutuklanıncaya kadar bu işin takipçisi olacağız' dedim, bu bir insanlık görevidir. Siz o sanığı hangi gerekçeyle evinizde tutuyorsunuz, bunlar sorulacak, az kaldı.
Siz bir ülkeye adaleti getiremezseniz hiçbir şey getiremezsiniz. Siz devlet olarak bu tür bir olaya izin veremezsiniz. Arkasında hangi mesele var, tüm bunlar araştırılması gerekiyor, siz olayı kapatıyorsunuz. Neden, güç başka bir yerde, yargıya, savcıya, polislere baskı yapıyor. Polislere ve savcı arkadaşlara söylüyorum, cesaretli olun, hiç endişe etmeyin, bu olayı tüm ayrıntılarıyla yazın, davanızı açın, onların güvencesi olacağız.
418 milyar doları alacağım; bir kısmı yurtdışında, ülkeye getireceğim.
Hukuk neyi gerektiriyorsa o kurallar içerisinde milletin hakkını arayacağız.
Yol yaptın, eyvallah. Ben "Niye yol yaptın" dedim mi? "Yolu kaça yaptın" diyorum. 100 liralık yolu 500 liraya yapıyorsun, 400 lirayı kırışıyorsunuz. Ben o 400 liranın peşindeyim
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