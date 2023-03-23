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https://sputniknews.com.tr/20230323/kargoyla-gelen-terlikten-kokain-cikti-1068650957.html
Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı
Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı
Konya’da narkotik ekipleri bir adrese düzenledikleri baskın sırasında gelen kargo paketinin içerisinde bulunan terliğe gizlenmiş 30 gram kokain ele geçirdi... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-23T10:35+0300
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu ticareti
konya
terlik
kokain
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik ekiplerinin sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde narkotik ekipleri, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesinde bir adrese kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı.Polis ekipleri bilgi üzerine hızla ikametin bulunduğu adrese yöneldi. Polis adrese ulaşır ulaşmaz S.Ü. isimli bir kadının kuryeden kargoyu teslim aldığını tespit etti. Kargo paketini inceleyen polis ekiplerinin dikkatini paketin içerisindeki bulunan terlikler çekti. Terliği açan polis, araya sıkıştırılmış ve yapıştırılarak gizlenmiş vaziyette 30 gram kokain ele geçirdi. Kargoyla gelen terlik içerisinde kokain çıkması üzerine aramayı genişleten polis ekipleri şüphelinin ikametinde de arama gerçekleştirdi. İkamette yapılan aramada bir miktar daha kokain ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.Polis ekipleri, S.Ü isimli şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından adli işlem başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230303/kolombiya-escobara-ait-70-su-aygirini-dogal-yasam-alanlari-olan-meksika-ve-hindistana-gonderecek-1067751565.html
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uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, konya, terlik, kokain
uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, konya, terlik, kokain

Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı

10:34 23.03.2023 (güncellendi: 10:35 23.03.2023)
© İHAKonya’da narkotik ekipleri bir adrese düzenledikleri baskın sırasında gelen kargo paketinin içerisinde bulunan terliğe gizlenmiş 30 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Konya’da narkotik ekipleri bir adrese düzenledikleri baskın sırasında gelen kargo paketinin içerisinde bulunan terliğe gizlenmiş 30 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© İHA
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Konya’da narkotik ekipleri bir adrese düzenledikleri baskın sırasında gelen kargo paketinin içerisinde bulunan terliğe gizlenmiş 30 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik ekiplerinin sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde narkotik ekipleri, merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesinde bir adrese kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri bilgi üzerine hızla ikametin bulunduğu adrese yöneldi. Polis adrese ulaşır ulaşmaz S.Ü. isimli bir kadının kuryeden kargoyu teslim aldığını tespit etti. Kargo paketini inceleyen polis ekiplerinin dikkatini paketin içerisindeki bulunan terlikler çekti. Terliği açan polis, araya sıkıştırılmış ve yapıştırılarak gizlenmiş vaziyette 30 gram kokain ele geçirdi.
© İHA / ARDA AKIN AKKOCATerliği açan polis, araya sıkıştırılmış ve yapıştırılarak gizlenmiş vaziyette 30 gram kokain ele geçirdi.
Terliği açan polis, araya sıkıştırılmış ve yapıştırılarak gizlenmiş vaziyette 30 gram kokain ele geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
Terliği açan polis, araya sıkıştırılmış ve yapıştırılarak gizlenmiş vaziyette 30 gram kokain ele geçirdi.
© İHA / ARDA AKIN AKKOCA
Kargoyla gelen terlik içerisinde kokain çıkması üzerine aramayı genişleten polis ekipleri şüphelinin ikametinde de arama gerçekleştirdi. İkamette yapılan aramada bir miktar daha kokain ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri, S.Ü isimli şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından adli işlem başlattı.
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