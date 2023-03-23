https://sputniknews.com.tr/20230323/ispanyada-100den-fazla-tarih-oncesi-gravur-bulundu--1068670648.html

İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu

İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu

İspanya’nın Katalonya bölgesindeki bir mağarada bulunan 100’den fazla gravürün 3 bin ila 5 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Tarragona kentinde bulunan Cova de la Vila adlı mağarada 2021 yılında bulunan 100’den fazla gravürün 3 bin ila 5 bin yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı.Gravürler, mağara içerisindeki 8 metrelik uzun bir panel üzerinde düzenlenmiş olarak keşfedildi.

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