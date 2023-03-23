Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230323/ispanyada-100den-fazla-tarih-oncesi-gravur-bulundu--1068670648.html
İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu
İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu
İspanya’nın Katalonya bölgesindeki bir mağarada bulunan 100’den fazla gravürün 3 bin ila 5 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T15:37+0300
2023-03-23T15:37+0300
dünya
video
ispanya
katalonya
tarih
mağara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068670240_0:76:1114:703_1920x0_80_0_0_60624637f09f0602ad8ae8ab763076f2.png
İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Tarragona kentinde bulunan Cova de la Vila adlı mağarada 2021 yılında bulunan 100’den fazla gravürün 3 bin ila 5 bin yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı.Gravürler, mağara içerisindeki 8 metrelik uzun bir panel üzerinde düzenlenmiş olarak keşfedildi.
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu
İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu
2023-03-23T15:37+0300
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068670240_39:0:1075:777_1920x0_80_0_0_6a971371ac86309509a84e9cfc78c680.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, ispanya, katalonya, tarih, mağara, видео
video, ispanya, katalonya, tarih, mağara, видео

İspanya'da 100'den fazla tarih öncesi gravür bulundu

15:37 23.03.2023
Abone olTelegram
İspanya’nın Katalonya bölgesindeki bir mağarada bulunan 100’den fazla gravürün 3 bin ila 5 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.
İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Tarragona kentinde bulunan Cova de la Vila adlı mağarada 2021 yılında bulunan 100’den fazla gravürün 3 bin ila 5 bin yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı.

Gravürler, mağara içerisindeki 8 metrelik uzun bir panel üzerinde düzenlenmiş olarak keşfedildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала