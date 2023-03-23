İskenderun Devlet Hastanesi için ‘depreme dayanıksız’ raporu yazan uzman: Kolonlar su içindeydi

Biz gittiğimizde hastane herhangi bir hastane gibi işleyişine devam ediyordu. Biz orada tüm yapıları yaptık sadece o yıkılan bina değil yıkılmayanlarda da söz konusu. Bazı bölgeleri yıktılar ama bu onların bütçesi olmadığı anlamına gelmiyor. Güçlendirme maliyeti, yeniden yapı maliyetini geçince yapıyı yıkıp yeniden yapma kararı verilir. O zaman da o kararı vermiştik ama yıkılmayıp kullanılmaya devam edildi. Biz o zaman inceleme yaparken hastanenin taşıyıcı sistemi iyi değildi. Demirleri paslanmıştı ve beton kabukları atmıştı. Gelişen teknolojide deprem için alınabilecek hasarları bildiğimiz için biz o zaman 2007 yılı deprem yönetmeliğine göre araştırma yapmıştık ve bu durumda binanın kolonlarının neredeyse %100 göçme bölgesine geliyordu. Kullanılmayan binaları yıkıldı ama kullanılan yani hastalara hizmet eden binalar kullanılmaya devam etti.