https://sputniknews.com.tr/20230323/iran-uranyum-zenginlestirme-oranini-yuzde-60in-uzerine-cikarirsa-israil-saldirir--1068686566.html

‘İran, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60’ın üzerine çıkarırsa İsrail saldırır ’

‘İran, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60’ın üzerine çıkarırsa İsrail saldırır ’

İsrail’in, İran’ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60’ın üzerine çıkarması durumunda bu ülkeye saldırı düzenleyeceği yönünde ABD ve bazı Avrupa ülkelerine... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T23:33+0300

2023-03-23T23:33+0300

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Amerikan haber portalı Axios’a konuşan bir üst düzey İsrailli yetkili, İsrail yönetiminin henüz alenen bir ‘kırmızı çizgi’ tanımlamadığını, ama bu çizginin, nükleer bomba üretmek için gereken yüzde 90’lık zenginleştirme oranı olmasını da istemediğini söyledi. Zira bu durumda İran’ın, bomba üretmek için gerekenin az altındaki oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklayabileceğini düşünmeye başlayacağı belirtildi.Haberde, “İsrailli yetkili, bu yüzden İsrail’in, ABD ve Avrupa ülkelerine, İran’ın yüzde 60’ın üzerinde zenginleştirmede ilerleme kaydetmesinin, Tahran’ın nükleer programına karşı askeri eylemi tetikleyebilecek bir adım olarak değerlendireceğini bildirdiğini söyledi” ifadesine yer verildi.İsrailli yetkilinin sözlerine göre İran, İsrail’in bu konudaki duruşu hakkında bilgilendirildi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in son İsrail ziyareti sırasında, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun, satın aldıkları Boeing KC-46 tanker uçaklarının teslimatını hızlandırılmasını talep ettiği aktarıldı. Kaynak, İran’a karşı askeri eylemlere hazırlık kapsamında bu uçaklara ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.İsrail’in 2024 sonuna kadar en az bir adet tanker uçak elinde olsun istiyor. Ancak kaynakların söylediğine göre Austin, ABD’nin kendi ihtiyaçları nedeniyle teslimatı hızlandıramayacaklarının altını çizdi.

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iran, uranyum, axios, axios haber sitesi, israil, abd, avrupa, benyamin netanyahu