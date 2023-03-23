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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/ince-kilicdaroglu-ile-gorusecek-olmam-adayligimi-pazarlik-konusu-yapacagim-anlamina-gelmez--1068685800.html
İnce: Kılıçdaroğlu ile görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez
İnce: Kılıçdaroğlu ile görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-23T23:00+0300
2023 türkiye seçimleri
candaş tolga işık
memleket partisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlk turda bitirmemiz lazım" açıklamasına yanıtını aktardı.Işık, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: İnce daha sonra tweet atarak şu açıklamayı yaptı: Ne olmuştu?CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de katıldığı canlı yayında "Seçim birinci turda biter. Vatandaş sandığa gidip kararını verir. Vatandaş değişimden yana. Bu kavganın son bulması gerekiyor. Siyaset kavga aracı değildir. Hiç kavganın olmadığını görecekler. AKP ve MHP muhalefeti dışlamış durumda. Bunun böyle olmayacağını görecekler" dedi, Memleket Partisi'ni ziyaret edeceğini söyledi.
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candaş tolga işık, memleket partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
candaş tolga işık, memleket partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

İnce: Kılıçdaroğlu ile görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez

22:59 23.03.2023 (güncellendi: 23:00 23.03.2023)
© İHA / MEHMET BASMACIEdirne’de gençlerle bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Edirne’de gençlerle bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© İHA / MEHMET BASMACI
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez" dedi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlk turda bitirmemiz lazım" açıklamasına yanıtını aktardı.
Işık, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı 'İlk turda bitirmemiz lazım" çağrısıyla ilgili "100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum' dedi.
Muharrem İnce aradı tekrar açıklamasındaki "Onun sözünü dinlerim" ifadesini yanlış bir anlam çıkmaması adına "Görüşme teklifini kabul eder, orada söyleyeceği sözleri memnuniyetle dinlerim" şeklinde söylediğini iletti. Aynen aktarıyorum. Kamuoyunun bilgisine.
İnce daha sonra tweet atarak şu açıklamayı yaptı:
Candan Tolga Işık’a yaptığım açıklama hakkında gelen sorulara toplu cevap vermem gerekirse: Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim. Görüyorum ki sözlerim “sözünden çıkmam” gibi tuhaf bir manaya çekiliyor. Gerçi Candan Bey sağolsun düzeltti ama ben de buradan tekrar düzeltmiş olayım. Ayrıca söylememe gerek yok, ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Allah’ın izni ile plânladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez.

Ne olmuştu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de katıldığı canlı yayında "Seçim birinci turda biter. Vatandaş sandığa gidip kararını verir. Vatandaş değişimden yana. Bu kavganın son bulması gerekiyor. Siyaset kavga aracı değildir. Hiç kavganın olmadığını görecekler. AKP ve MHP muhalefeti dışlamış durumda. Bunun böyle olmayacağını görecekler" dedi, Memleket Partisi'ni ziyaret edeceğini söyledi.
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