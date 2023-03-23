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https://sputniknews.com.tr/20230323/heyelanda-yikilan-evden-polisin-uzerine-derin-dondurucu-dustu--1068676230.html
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü
Peru’da meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede kayıp bir kadın ile 18 yaşındaki oğlunu arayan polis memurunun üzerine derin dondurucu düştü. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T17:31+0300
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dünya
video
peru
heyelan
polis memuru
toprak
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Latin Amerika ülkesi Peru’da etkili olan toprak kaymaları nedeniyle evde kurtarma operasyonuna katılan Joao Loyola adlı polis, operasyon sırasında ölümle burun buruna geldi. Güvenlik halatı ile nehre doğru sarkıtılan polisin üzerine bir kısmı çöken evdeki derin dondurucu düştü. Aldığı darbenin etkisi ile bayılan polis memuru, kurtarma operasyonuna katılan meslektaşları tarafından kurtarıldı.
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Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü
Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü
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video, peru, heyelan, polis memuru, toprak, видео
video, peru, heyelan, polis memuru, toprak, видео

Heyelanda yıkılan evden polisin üzerine derin dondurucu düştü

17:31 23.03.2023
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Peru’da meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede kayıp bir kadın ile 18 yaşındaki oğlunu arayan polis memurunun üzerine derin dondurucu düştü.
Latin Amerika ülkesi Peru’da etkili olan toprak kaymaları nedeniyle evde kurtarma operasyonuna katılan Joao Loyola adlı polis, operasyon sırasında ölümle burun buruna geldi.

Güvenlik halatı ile nehre doğru sarkıtılan polisin üzerine bir kısmı çöken evdeki derin dondurucu düştü.

Aldığı darbenin etkisi ile bayılan polis memuru, kurtarma operasyonuna katılan meslektaşları tarafından kurtarıldı.
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