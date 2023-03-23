https://sputniknews.com.tr/20230323/hayvanat-bahcesinden-kacan-zebra-sehre-indi--1068667708.html
Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi
Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi
Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinden kaçıp yerleşim bölgesine ulaşan zebra, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T14:44+0300
2023-03-23T14:44+0300
2023-03-23T15:17+0300
dünya
video
zebra
güney kore
seul
hayvanat bahçesi
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir zebra şehir merkezine indi. Trafikte araçların arasına karışan zebra tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Hayvanat bahçesi yetkililerinin 2 yaşındaki zebrayı zarar vermeden yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi
Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi
2023-03-23T14:44+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, zebra, güney kore, seul, hayvanat bahçesi, видео
video, zebra, güney kore, seul, hayvanat bahçesi, видео
Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi
14:44 23.03.2023 (güncellendi: 15:17 23.03.2023) Abone ol
Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinden kaçıp yerleşim bölgesine ulaşan zebra, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir zebra şehir merkezine indi.
Trafikte araçların arasına karışan zebra tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.
Hayvanat bahçesi yetkililerinin 2 yaşındaki zebrayı zarar vermeden yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.