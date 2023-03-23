https://sputniknews.com.tr/20230323/hayvanat-bahcesinden-kacan-zebra-sehre-indi--1068667708.html

Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi

Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi

Güney Kore'de bir hayvanat bahçesinden kaçıp yerleşim bölgesine ulaşan zebra, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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zebra

güney kore

seul

hayvanat bahçesi

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir zebra şehir merkezine indi. Trafikte araçların arasına karışan zebra tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Hayvanat bahçesi yetkililerinin 2 yaşındaki zebrayı zarar vermeden yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi 2023-03-23T14:44+0300 true PT0M28S

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