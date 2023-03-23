https://sputniknews.com.tr/20230323/hatayda-enkazdan-milyonluk-urunleri-kurtarma-cabasi-1068660260.html

Hatay'da enkazdan milyonluk ürünleri kurtarma çabası

Hatay'da enkazdan milyonluk ürünleri kurtarma çabası

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, giyim üzerine hizmet veren 4 katlı dükkanı çöken iş insanı genç, iş makinesiyle enkaz arasından 10 milyon değerindeki... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T12:12+0300

2023-03-23T12:12+0300

2023-03-23T12:12+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

hatay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068659910_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_7c266a962588ca0fb5c1e8095dc4b9c4.jpg

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, giyim üzerine hizmet veren 4 katlı dükkanı çöken iş insanı genç,iş makinesiyle enkaz arasından 10 milyon değerindeki ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde, en büyük yıkımı Hatay'da meydana getirdi. Şehrin ticaretinin kalbi konumundaki eski Antakya'daki yüzlerce iş yeri yerle bir oldu. Tekstil ve toptan giyimin merkezi Haraparası Mahallesi'nde 30 yaşındaki iş insanı Umut Tatlı'nın 4 katlı iş yeri de enkaza döndü. Tatlı'nın yaklaşık 10 milyon değeri bulunan tekstil ürünleri yıkıntılar arasında kaldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, Umut Tatlı'da kiraladığı bir iş makinesiyle aracılığıyla iş yerinin yıkıntılarının arasından sağlam kalan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor. Onlarca işçi yoğun toz arasında poşetlerinde sağlam şekilde duran ürünleri güvenli noktaya taşıyor. Bölgedeki çalışma drone ile de görüntülendi.'10 milyon değerinde'30 yaşındaki Umut Tatlı, Haraparası Mahallesi’ndeki 4 katlı toptan giyim üzerine bulunan iş yerinin depremin ikinci gününde yıkıldığını hatırlattı.Sağlam kalan ürünleri iş makinesinin yardımıyla çıkartmaya çalıştıklarını ifade eden Tatlı, “Sağlam olanları seçeceğiz ve başka ildeki şubemizde satmaya devam edeceğiz. İşimizi sürdürmemiz gerekiyor. Hatay’dan gidemeyiz, geçici olarak ayrılacağız. Sonra yeniden buradayız. Yaklaşık 10 milyonun üzerinde bir zararım var. Otomobillerimizde enkaz altında kaldı” dedi.Depremde sadece kuzeninin vefat ettiğini dile getiren Tatlı, “Çekirdek ailemde Allah’a şükür bir sıkıntı yok. Ama arkadaş çevremde sayısız vefat var. Ama bu ürünlerimi de kurtarmak zorundayım” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230322/deprem-bolgesinde-insasi-suren-16-bin-binanin-yuzde-98i-icin-yikim-karari-1068598691.html

kahramanmaraş

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, deprem, hatay