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https://sputniknews.com.tr/20230323/guterres-iklim-degisikligi-dunyamizi-yasanmaz-hale-getiriyor-1068686899.html
Guterres: İklim değişikliği dünyamızı yaşanmaz hale getiriyor
Guterres: İklim değişikliği dünyamızı yaşanmaz hale getiriyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğinin dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini belirtti. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T23:41+0300
2023-03-23T23:41+0300
dünya
iklim krizi
iklim kriziyle mücadele
bm
birleşmiş milletler (bm)
guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Meteoroloji Günü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.Küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutamamanın dünyayı bir "iklim faciasına" yaklaştırdığını belirten Guterres, herkesin gelecek nesiller için sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.Enerji ve ulaşım sistemlerinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, fosil yakıt kullanımına olan bağımlılığın azaltılarak yenilenebilir enerjinin kucaklanması gerektiğine dikkati çekti.Guterres, karbon emisyonunu azaltmak için gelişmekte olan ülkelere maddi ve teknik destek sağlanması gerektiğinin altını çizdi.2023 yılının "oyalanma değil dönüşüm yılı" olması gerektiğinin altını çizen Guterres, "İklim değişikliği dünyamızı yaşanmaz hale getiriyor. Artık doğaya karşı manasız savaşımızı sonlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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iklim krizi, iklim kriziyle mücadele, bm, birleşmiş milletler (bm), guterres, bm genel sekreteri antonio guterres
iklim krizi, iklim kriziyle mücadele, bm, birleşmiş milletler (bm), guterres, bm genel sekreteri antonio guterres

Guterres: İklim değişikliği dünyamızı yaşanmaz hale getiriyor

23:41 23.03.2023
© AABirleşmiş Milletler'in (BM) 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler'in (BM) 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğinin dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Meteoroloji Günü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.
Küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutamamanın dünyayı bir "iklim faciasına" yaklaştırdığını belirten Guterres, herkesin gelecek nesiller için sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.
Enerji ve ulaşım sistemlerinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, fosil yakıt kullanımına olan bağımlılığın azaltılarak yenilenebilir enerjinin kucaklanması gerektiğine dikkati çekti.
Guterres, karbon emisyonunu azaltmak için gelişmekte olan ülkelere maddi ve teknik destek sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
2023 yılının "oyalanma değil dönüşüm yılı" olması gerektiğinin altını çizen Guterres, "İklim değişikliği dünyamızı yaşanmaz hale getiriyor. Artık doğaya karşı manasız savaşımızı sonlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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