https://sputniknews.com.tr/20230323/eski-sevgilisini-oldurecegini-soyleyip-bicakla-yaraladi-hakkinda-185-yil-hapis-talep-edildi-1068648269.html

Eski sevgilisini öldüreceğini söyleyip bıçakla yaraladı, hakkında 18.5 yıl hapis talep edildi

Eski sevgilisini öldüreceğini söyleyip bıçakla yaraladı, hakkında 18.5 yıl hapis talep edildi

Kağıthane’de tartıştığı eski sevgilisinin telefonunu zorla aldığı ve tehdit ettikten sonra bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen şüpheli Turgay Parlak’a yönelik... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T09:55+0300

2023-03-23T09:55+0300

2023-03-23T10:13+0300

türkiye

istanbul

kağıthane

kadına yönelik şiddet

hapis cezası

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Kağıthane'de 25 Ocak 2023’de konuşmak istediği için iş yerine gittiği eski sevgilisi Fitnet K.(37) ile tartıştığı, aralarındaki arbede sırasında telefonunu zorla alıp tehdit ettikten sonra ise bacağından bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli Turgay Parlak’a (39) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Parlak ile müşteki Fitnet K.’nın duygusal ilişki yaşamakta oldukları, olaydan yaklaşık 2 hafta önce aralarındaki tartışma üzerine müştekinin birlikte kaldıkları evden ayrıldığı anlatıldı.'‘Seni öldüreceğim’ dedikten sonra 3 kez bıçak savurdu'Hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Parlak’ın saat 14.00 sıralarında müştekinin iş yerinin önüne gelerek kendisiyle konuşmak istediği, bir süre yürüyerek sohbet ettikten sonra şüphelinin ‘telefonunu ver, benim sosyal medya hesabım var onu kapatacağım’ dediği, aldığı telefonu herhangi bir işlem yapmadan geriye müştekiye verdiği ancak bir süre sonra tekrar telefonu isteyince bu kez vermek istemediği kaydedildi. Bunun üzerine yaşanan arbede sırasında telefonu zorla aldığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Parlak’ın ‘seni öldüreceğim, iş yerini silahla tarayacağım’ şeklinde tehdit ettiği, ardından çıkardığı bıçağı 3 kez müşteki Fitnet K.’ya savurduğu, ilk 2 hamlenin müştekinin vücuduna isabet etmediği ancak 3.hamlede müştekiyi bacağından yaraladığı belirtildi.'Amacının korkutmak olduğunu savundu'Müşteki Fitnet K.’nın yaralanmasıyla oradaki vatandaşların yardım ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli Turgay Parlak’ın ise kaçtığı belirtildi. Şüpheli Parlak’ın savunmasına da yer verilen iddianamede, müşteki Fitnet K.’nın telefonunu hediye amacıyla kendisinin aldığını, müştekiden telefonu istediğinde rızasıyla verdiğini, daha sonra müştekinin kendisine yönelik ‘ben eve gelmek istemiyorum, başka erkek ile ev tuttum, artık onunla yaşayacağım’ şeklinde sözler söylediğini, böylece tahrik ettiğini öne sürdüğü belirtildi. İfadenin devamında şüpheli, bunun üzerine bıçağı müştekiye doğru 3 kez savurduğunu, amacının ise korkutmak olduğunu söylediği kaydedildi.Görüntü izleme ve inceleme tutanağının da yer aldığı iddianamede, olay sırasında şüpheli Parlak’ın, arbede sırasında kıyafetinden çıkardığı kesici aleti müştekiye savurduğunun görüntülere de yansıdığı aktarıldı.İddianamede, şüphelinin arbede sırasında müştekinin cep telefonunu zorla aldığı, evden ayrılması nedeniyle kendisini tehdit ettiği, yanında bulunan bıçakla da yaraladığı belirtildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Parlak’ın ‘tehdit’, ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘silahla yağma’ suçlarından toplamda 11,5 yıldan 18,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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istanbul, kağıthane, kadına yönelik şiddet, hapis cezası