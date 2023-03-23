Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230323/eski-sevgilisini-oldurecegini-soyleyip-bicakla-yaraladi-hakkinda-185-yil-hapis-talep-edildi-1068648269.html
Eski sevgilisini öldüreceğini söyleyip bıçakla yaraladı, hakkında 18.5 yıl hapis talep edildi
Eski sevgilisini öldüreceğini söyleyip bıçakla yaraladı, hakkında 18.5 yıl hapis talep edildi
Kağıthane’de tartıştığı eski sevgilisinin telefonunu zorla aldığı ve tehdit ettikten sonra bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen şüpheli Turgay Parlak’a yönelik... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T09:55+0300
2023-03-23T10:13+0300
türkiye
istanbul
kağıthane
kadına yönelik şiddet
hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068648125_10:0:2168:1214_1920x0_80_0_0_d5563d17f4177ce5f3efe9aaa253f059.png
Kağıthane'de 25 Ocak 2023’de konuşmak istediği için iş yerine gittiği eski sevgilisi Fitnet K.(37) ile tartıştığı, aralarındaki arbede sırasında telefonunu zorla alıp tehdit ettikten sonra ise bacağından bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli Turgay Parlak’a (39) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Parlak ile müşteki Fitnet K.’nın duygusal ilişki yaşamakta oldukları, olaydan yaklaşık 2 hafta önce aralarındaki tartışma üzerine müştekinin birlikte kaldıkları evden ayrıldığı anlatıldı.'‘Seni öldüreceğim’ dedikten sonra 3 kez bıçak savurdu'Hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Parlak’ın saat 14.00 sıralarında müştekinin iş yerinin önüne gelerek kendisiyle konuşmak istediği, bir süre yürüyerek sohbet ettikten sonra şüphelinin ‘telefonunu ver, benim sosyal medya hesabım var onu kapatacağım’ dediği, aldığı telefonu herhangi bir işlem yapmadan geriye müştekiye verdiği ancak bir süre sonra tekrar telefonu isteyince bu kez vermek istemediği kaydedildi. Bunun üzerine yaşanan arbede sırasında telefonu zorla aldığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Parlak’ın ‘seni öldüreceğim, iş yerini silahla tarayacağım’ şeklinde tehdit ettiği, ardından çıkardığı bıçağı 3 kez müşteki Fitnet K.’ya savurduğu, ilk 2 hamlenin müştekinin vücuduna isabet etmediği ancak 3.hamlede müştekiyi bacağından yaraladığı belirtildi.'Amacının korkutmak olduğunu savundu'Müşteki Fitnet K.’nın yaralanmasıyla oradaki vatandaşların yardım ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli Turgay Parlak’ın ise kaçtığı belirtildi. Şüpheli Parlak’ın savunmasına da yer verilen iddianamede, müşteki Fitnet K.’nın telefonunu hediye amacıyla kendisinin aldığını, müştekiden telefonu istediğinde rızasıyla verdiğini, daha sonra müştekinin kendisine yönelik ‘ben eve gelmek istemiyorum, başka erkek ile ev tuttum, artık onunla yaşayacağım’ şeklinde sözler söylediğini, böylece tahrik ettiğini öne sürdüğü belirtildi. İfadenin devamında şüpheli, bunun üzerine bıçağı müştekiye doğru 3 kez savurduğunu, amacının ise korkutmak olduğunu söylediği kaydedildi.Görüntü izleme ve inceleme tutanağının da yer aldığı iddianamede, olay sırasında şüpheli Parlak’ın, arbede sırasında kıyafetinden çıkardığı kesici aleti müştekiye savurduğunun görüntülere de yansıdığı aktarıldı.İddianamede, şüphelinin arbede sırasında müştekinin cep telefonunu zorla aldığı, evden ayrılması nedeniyle kendisini tehdit ettiği, yanında bulunan bıçakla da yaraladığı belirtildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Parlak’ın ‘tehdit’, ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘silahla yağma’ suçlarından toplamda 11,5 yıldan 18,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
türkiye
istanbul
kağıthane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068648125_279:0:1898:1214_1920x0_80_0_0_c4cec9e73a2240f4599fb29e442dba8c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kağıthane, kadına yönelik şiddet, hapis cezası
istanbul, kağıthane, kadına yönelik şiddet, hapis cezası

Eski sevgilisini öldüreceğini söyleyip bıçakla yaraladı, hakkında 18.5 yıl hapis talep edildi

09:55 23.03.2023 (güncellendi: 10:13 23.03.2023)
© İHAKağıthane’de tartıştığı eski sevgilisinin telefonunu zorla aldığı ve tehdit ettikten sonra bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen şüpheli Turgay Parlak’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 3 ayrı suçtan 18,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Kağıthane’de tartıştığı eski sevgilisinin telefonunu zorla aldığı ve tehdit ettikten sonra bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen şüpheli Turgay Parlak’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 3 ayrı suçtan 18,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Kağıthane’de tartıştığı eski sevgilisinin telefonunu zorla aldığı ve tehdit ettikten sonra bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen şüpheli Turgay Parlak’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 3 ayrı suçtan 18,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Kağıthane'de 25 Ocak 2023’de konuşmak istediği için iş yerine gittiği eski sevgilisi Fitnet K.(37) ile tartıştığı, aralarındaki arbede sırasında telefonunu zorla alıp tehdit ettikten sonra ise bacağından bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli Turgay Parlak’a (39) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Parlak ile müşteki Fitnet K.’nın duygusal ilişki yaşamakta oldukları, olaydan yaklaşık 2 hafta önce aralarındaki tartışma üzerine müştekinin birlikte kaldıkları evden ayrıldığı anlatıldı.

'‘Seni öldüreceğim’ dedikten sonra 3 kez bıçak savurdu'

Hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Parlak’ın saat 14.00 sıralarında müştekinin iş yerinin önüne gelerek kendisiyle konuşmak istediği, bir süre yürüyerek sohbet ettikten sonra şüphelinin ‘telefonunu ver, benim sosyal medya hesabım var onu kapatacağım’ dediği, aldığı telefonu herhangi bir işlem yapmadan geriye müştekiye verdiği ancak bir süre sonra tekrar telefonu isteyince bu kez vermek istemediği kaydedildi. Bunun üzerine yaşanan arbede sırasında telefonu zorla aldığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Parlak’ın ‘seni öldüreceğim, iş yerini silahla tarayacağım’ şeklinde tehdit ettiği, ardından çıkardığı bıçağı 3 kez müşteki Fitnet K.’ya savurduğu, ilk 2 hamlenin müştekinin vücuduna isabet etmediği ancak 3.hamlede müştekiyi bacağından yaraladığı belirtildi.

'Amacının korkutmak olduğunu savundu'

Müşteki Fitnet K.’nın yaralanmasıyla oradaki vatandaşların yardım ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli Turgay Parlak’ın ise kaçtığı belirtildi. Şüpheli Parlak’ın savunmasına da yer verilen iddianamede, müşteki Fitnet K.’nın telefonunu hediye amacıyla kendisinin aldığını, müştekiden telefonu istediğinde rızasıyla verdiğini, daha sonra müştekinin kendisine yönelik ‘ben eve gelmek istemiyorum, başka erkek ile ev tuttum, artık onunla yaşayacağım’ şeklinde sözler söylediğini, böylece tahrik ettiğini öne sürdüğü belirtildi. İfadenin devamında şüpheli, bunun üzerine bıçağı müştekiye doğru 3 kez savurduğunu, amacının ise korkutmak olduğunu söylediği kaydedildi.
Görüntü izleme ve inceleme tutanağının da yer aldığı iddianamede, olay sırasında şüpheli Parlak’ın, arbede sırasında kıyafetinden çıkardığı kesici aleti müştekiye savurduğunun görüntülere de yansıdığı aktarıldı.
İddianamede, şüphelinin arbede sırasında müştekinin cep telefonunu zorla aldığı, evden ayrılması nedeniyle kendisini tehdit ettiği, yanında bulunan bıçakla da yaraladığı belirtildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Parlak’ın ‘tehdit’, ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘silahla yağma’ suçlarından toplamda 11,5 yıldan 18,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала