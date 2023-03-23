https://sputniknews.com.tr/20230323/emekliye-zam-duzenlemesi-meclise-geliyor-1068669618.html
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Biz AK Parti grubu olarak en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin ön çalışma yapıyoruz... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T15:19+0300
2023-03-23T15:19+0300
2023-03-23T15:19+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
muhammet emin akbaşoğlu
emin akbaşoğlu
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/14/1043617838_0:92:2001:1217_1920x0_80_0_0_4363d458e46a3cdd9ec7dd31d4dadede.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/1068664538.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/14/1043617838_126:0:1873:1310_1920x0_80_0_0_1983e86f013f22f9117cf92b676792ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emekli, emekli maaşı, muhammet emin akbaşoğlu, emin akbaşoğlu, ak parti
emekli, emekli maaşı, muhammet emin akbaşoğlu, emin akbaşoğlu, ak parti
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor
Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Biz AK Parti grubu olarak en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.
Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.