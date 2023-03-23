https://sputniknews.com.tr/20230323/emekliye-zam-duzenlemesi-meclise-geliyor-1068669618.html

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Biz AK Parti grubu olarak en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin ön çalışma yapıyoruz... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T15:19+0300

2023-03-23T15:19+0300

2023-03-23T15:19+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

muhammet emin akbaşoğlu

emin akbaşoğlu

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/14/1043617838_0:92:2001:1217_1920x0_80_0_0_4363d458e46a3cdd9ec7dd31d4dadede.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230323/1068664538.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli, emekli maaşı, muhammet emin akbaşoğlu, emin akbaşoğlu, ak parti