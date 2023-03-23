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https://sputniknews.com.tr/20230323/emekliye-zam-duzenlemesi-meclise-geliyor-1068669618.html
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Biz AK Parti grubu olarak en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin ön çalışma yapıyoruz... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T15:19+0300
2023-03-23T15:19+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
muhammet emin akbaşoğlu
emin akbaşoğlu
ak parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/1068664538.html
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emekli, emekli maaşı, muhammet emin akbaşoğlu, emin akbaşoğlu, ak parti
emekli, emekli maaşı, muhammet emin akbaşoğlu, emin akbaşoğlu, ak parti

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geliyor

15:19 23.03.2023
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Biz AK Parti grubu olarak en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.
Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL oldu. Peki diğerleri? - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL oldu. Peki diğerleri?
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