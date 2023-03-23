Domaniç'te tarlaları leylekler kapladı

© İHAKütahya'nın Domaniç ilçesinin semalarını leylekler kapladı. Göç eden leylekler, ekili arazilere inmeye başladı.
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© İHA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinin semalarını leylekler kapladı. Göç eden leylekler, ekili arazilere inmeye başladı.
© İHABinlerce leyleğin gruplara ayrılarak ilçenin girişinden çıkışına kadar onlarca tarlaya indiği görüldü.
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© İHA
Binlerce leyleğin gruplara ayrılarak ilçenin girişinden çıkışına kadar onlarca tarlaya indiği görüldü.
© İHAYoldan geçenken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip bu anı cep telefonları ile görüntüledi.
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© İHA
Yoldan geçenken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip bu anı cep telefonları ile görüntüledi.
© İHAMehmet Tekin isimli bir kişi "Leyleklerin tarlaya iniş anları muhteşemdi" yorumunda bulundu. Leyleklerin her yıl Domaniç'te birkaç gün kalıp yollarına devam ettikleri belirtildi.
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© İHA
Mehmet Tekin isimli bir kişi "Leyleklerin tarlaya iniş anları muhteşemdi" yorumunda bulundu. Leyleklerin her yıl Domaniç'te birkaç gün kalıp yollarına devam ettikleri belirtildi.
© İHALeyleklerin bu yıl soğuk havaya denk geldiği görüldü.
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© İHA
Leyleklerin bu yıl soğuk havaya denk geldiği görüldü.