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https://sputniknews.com.tr/20230323/domanicte-tarlalari-leylekler-kapladi-1068639314.html
Domaniç'te tarlaları leylekler kapladı
Domaniç'te tarlaları leylekler kapladı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde göç yolundaki leylekler ilçenin girişinden çıkışına kadar tarlalarda mola verirken görüntülendi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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leylek, domaniç, tarla, фото
leylek, domaniç, tarla, фото

Domaniç'te tarlaları leylekler kapladı

00:30 23.03.2023
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde göç yolundaki leylekler ilçenin girişinden çıkışına kadar tarlalarda mola verirken görüntülendi.
© İHAKütahya'nın Domaniç ilçesinin semalarını leylekler kapladı. Göç eden leylekler, ekili arazilere inmeye başladı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinin semalarını leylekler kapladı. Göç eden leylekler, ekili arazilere inmeye başladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinin semalarını leylekler kapladı. Göç eden leylekler, ekili arazilere inmeye başladı.
© İHABinlerce leyleğin gruplara ayrılarak ilçenin girişinden çıkışına kadar onlarca tarlaya indiği görüldü.
Binlerce leyleğin gruplara ayrılarak ilçenin girişinden çıkışına kadar onlarca tarlaya indiği görüldü. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Binlerce leyleğin gruplara ayrılarak ilçenin girişinden çıkışına kadar onlarca tarlaya indiği görüldü.
© İHAYoldan geçenken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip bu anı cep telefonları ile görüntüledi.
Yoldan geçenken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip bu anı cep telefonları ile görüntüledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yoldan geçenken leylekleri gören sürücüler, araçlarından inip bu anı cep telefonları ile görüntüledi.
© İHAMehmet Tekin isimli bir kişi "Leyleklerin tarlaya iniş anları muhteşemdi" yorumunda bulundu. Leyleklerin her yıl Domaniç'te birkaç gün kalıp yollarına devam ettikleri belirtildi.
Mehmet Tekin isimli bir kişi Leyleklerin tarlaya iniş anları muhteşemdi yorumunda bulundu. Leyleklerin her yıl Domaniç'te birkaç gün kalıp yollarına devam ettikleri belirtildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Mehmet Tekin isimli bir kişi "Leyleklerin tarlaya iniş anları muhteşemdi" yorumunda bulundu. Leyleklerin her yıl Domaniç'te birkaç gün kalıp yollarına devam ettikleri belirtildi.
© İHALeyleklerin bu yıl soğuk havaya denk geldiği görüldü.
Leyleklerin bu yıl soğuk havaya denk geldiği görüldü. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Leyleklerin bu yıl soğuk havaya denk geldiği görüldü.
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