https://sputniknews.com.tr/20230323/dolarda-ve-euroda-yukselis-suruyor-1068646986.html

Dolarda ve euroda yükseliş sürüyor

Dolarda ve euroda yükseliş sürüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 19.05 liradan, euro 20.83 liradan güne başladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T09:23+0300

2023-03-23T09:23+0300

2023-03-23T09:23+0300

ekonomi

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Dolar 19,05 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20.83 TL’de yer alıyor.Gram altında yeni rekorGram altın bin 212 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 963 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 827 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1979 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.001 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.99 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.99 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230322/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1068597898.html

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