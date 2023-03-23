Deprem bölgesinde ilk sahurlar yapıldı

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Hacel Delice ise hüzünlü bir sahur yaptıklarını dile getirerek, "Herkesin acıları var ama yine de bu acılara derman oluyorlar. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür yanımızdalar. Ramazan bereket ayı. Çok şükür bize mescit de yaptılar teravihleri kılıyoruz, bize sahur da hazırlamışlar ne kadar güzel, mutluyuz, bazı acıları unutuyoruz." diye konuştu.