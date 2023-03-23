Erdoğan: Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini boşa çıkaracağız

Bugün ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve depremzedelerimizle birlikte yaptık. Sizlerle bu işin manevi hazzını duymak bizler için ayrı bir iftihar meselesi. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve depremzedelerimizle birlikte yaptık. Sizlerle bu işin manevi hazzını duymak bizler için ayrı bir iftihar meselesi. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ümraniye Belediye’mize özellikle teşekkür ediyorum. Buradaki hazırlıklarını, konteynerleri, iftar çadırları vesilesiyle kendilerine teşekkür ediyorum. Ümraniye Belediye’mize özellikle teşekkür ediyorum. Buradaki hazırlıklarını, konteynerleri, iftar çadırları vesilesiyle kendilerine teşekkür ediyorum.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün yıkıcı hareketlerine karşı, onların baskısından kurtuldukça, bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde ise bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün yıkıcı hareketlerine karşı, onların baskısından kurtuldukça, bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde ise bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik.

"Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir." "Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir."

"Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız. "Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız.

Teröre destek verenlerin, sırtını sıvazlayanlara da gereken cevabı vereceğiz. Siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. Böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup aynı masa etrafında ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta boşa çıkaracağız. Teröre destek verenlerin, sırtını sıvazlayanlara da gereken cevabı vereceğiz. Siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. Böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup aynı masa etrafında ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta boşa çıkaracağız.

Birilerinin koltuk uğruna, bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, kandilin kapısında nöbet tutması Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizler karamsarlığıa sürüklemesin. Türkiye tüm bu oyunları bozacak güce iradeye kapasiteye sahiptir. Yeterki biz birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Birilerinin koltuk uğruna, bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, kandilin kapısında nöbet tutması Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizler karamsarlığıa sürüklemesin. Türkiye tüm bu oyunları bozacak güce iradeye kapasiteye sahiptir. Yeterki biz birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur.