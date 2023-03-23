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https://sputniknews.com.tr/20230323/cin-meteoroloji-uydularini-firlatti-1068642488.html
Çin meteoroloji uydularını fırlattı
Çin meteoroloji uydularını fırlattı
Çin, 'Tienmu-1' uydu ağının parçasının oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T05:46+0300
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Xinhua'nın haberine göre, uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.Ticari meteoroloji hizmetleri için kullanılması amaçlanan uyduların fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 19'ncu başarılı taşıma görevi oldu.Adı Çincede "gök ana" anlamına gelen 'Tienmu' uydu ağının oluşturan ilk iki uydu, 9 Ocak'ta fırlatılmıştı.
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çin, uydu
çin, uydu

Çin meteoroloji uydularını fırlattı

05:46 23.03.2023
© AAçin uydu
çin uydu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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Çin, 'Tienmu-1' uydu ağının parçasının oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre, uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Ticari meteoroloji hizmetleri için kullanılması amaçlanan uyduların fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 19'ncu başarılı taşıma görevi oldu.
Adı Çincede "gök ana" anlamına gelen 'Tienmu' uydu ağının oluşturan ilk iki uydu, 9 Ocak'ta fırlatılmıştı.
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