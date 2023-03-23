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https://sputniknews.com.tr/20230323/boru-hattindan-sizan-ham-petrol-dicle-nehrine-akti-1068644840.html
Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı
Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde gecen Botaş'a ait petrol boru hattından Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T07:35+0300
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türkiye
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
petrol
petrol boru hattı
boru hattı
dicle nehri
diyarbakır
bismil
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Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde meydan geldi. Botaş'a ait petrol boru hattından sızana petrol Dicle Nehri'ne aktı. Vatandaşların koku alması üzerine yetkililere bildirildi. Olay yerine Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve AFAD ekibi gönderildi. Olay yerine gelen ekipler boru hattından sızan petrolü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
türkiye
dicle nehri
diyarbakır
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botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), petrol, petrol boru hattı, boru hattı, dicle nehri, diyarbakır, bismil
botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), petrol, petrol boru hattı, boru hattı, dicle nehri, diyarbakır, bismil

Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı

07:35 23.03.2023 (güncellendi: 07:36 23.03.2023)
© İHA / MEHMET TURGUT TAYUZAK - OSMAN ARSLANDiyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde gecen Botaş'a ait petrol boru hattından Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde gecen Botaş'a ait petrol boru hattından Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© İHA / MEHMET TURGUT TAYUZAK - OSMAN ARSLAN
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde gecen Botaş'a ait petrol boru hattından Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı.
Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde meydan geldi. Botaş'a ait petrol boru hattından sızana petrol Dicle Nehri'ne aktı. Vatandaşların koku alması üzerine yetkililere bildirildi.
Olay yerine Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve AFAD ekibi gönderildi.
Olay yerine gelen ekipler boru hattından sızan petrolü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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