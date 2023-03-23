https://sputniknews.com.tr/20230323/boru-hattindan-sizan-ham-petrol-dicle-nehrine-akti-1068644840.html

Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı

Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde gecen Botaş'a ait petrol boru hattından Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

petrol

petrol boru hattı

boru hattı

dicle nehri

diyarbakır

bismil

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Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde meydan geldi. Botaş'a ait petrol boru hattından sızana petrol Dicle Nehri'ne aktı. Vatandaşların koku alması üzerine yetkililere bildirildi. Olay yerine Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve AFAD ekibi gönderildi. Olay yerine gelen ekipler boru hattından sızan petrolü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

türkiye

dicle nehri

diyarbakır

bismil

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botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), petrol, petrol boru hattı, boru hattı, dicle nehri, diyarbakır, bismil