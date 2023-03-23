https://sputniknews.com.tr/20230323/biden-muslumanlarin-ramazan-ayini-kutladi-1068647179.html

Biden, Müslümanların ramazan ayını kutladı

Biden, Müslümanların ramazan ayını kutladı

ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların ramazan ayını kutladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T09:29+0300

2023-03-23T09:29+0300

2023-03-23T09:29+0300

dünya

abd

joe biden

ramazan

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Biden, ramazan ayına özel yazılı açıklama yayınladı.ABD ve dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutlayan Biden, "Bu kutsal tefekkür döneminde ABD olarak, zorluk ve yıkıma maruz kalan Müslüman topluluklara desteğimizi de yineliyoruz. Son yıkıcı depremlerde çok sayıda yakınını kaybeden Türkiye ve Suriye halkları ile geçen yaz yaşanan sel felaketinden sonra hayatlarını yeniden inşa eden Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.Biden, dini inanç özgürlüğüne de vurgu yaparak, "Ortaklarımızla birlikte ABD olarak, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Uygurlar, Burma'daki Rohingyalılar ve dünyanın dört bir yanında zulüm gören diğer Müslüman topluluklar dahil olmak üzere, baskıya maruz kalan Müslümanlarla dayanışma içindeyiz" dedi.Bilim ve teknolojiden sanat ve akademiye, hukuk ve tıptan, ticaret ve bürokrasiye Müslüman Amerikalıların ülkeye katkılarını vurgulayan Biden, bu kapsamda daha eşit, adil ve hoşgörülü bir ulus inşa etmeye olan taahhüdünü yineledi.Biden, ABD ve dünyadaki tüm Müslümanlara seslenerek, mübarek ve huzurlu bir ramazan geçirmelerini diledi.

https://sputniknews.com.tr/20230322/islam-dunyasi-ramazana-hazirlaniyor-alisverisler-yapildi-gozler-hilalde-1068595546.html

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