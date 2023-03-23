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https://sputniknews.com.tr/20230323/biden-muslumanlarin-ramazan-ayini-kutladi-1068647179.html
Biden, Müslümanların ramazan ayını kutladı
Biden, Müslümanların ramazan ayını kutladı
ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların ramazan ayını kutladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T09:29+0300
2023-03-23T09:29+0300
dünya
abd
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Biden, ramazan ayına özel yazılı açıklama yayınladı.ABD ve dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutlayan Biden, "Bu kutsal tefekkür döneminde ABD olarak, zorluk ve yıkıma maruz kalan Müslüman topluluklara desteğimizi de yineliyoruz. Son yıkıcı depremlerde çok sayıda yakınını kaybeden Türkiye ve Suriye halkları ile geçen yaz yaşanan sel felaketinden sonra hayatlarını yeniden inşa eden Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.Biden, dini inanç özgürlüğüne de vurgu yaparak, "Ortaklarımızla birlikte ABD olarak, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Uygurlar, Burma'daki Rohingyalılar ve dünyanın dört bir yanında zulüm gören diğer Müslüman topluluklar dahil olmak üzere, baskıya maruz kalan Müslümanlarla dayanışma içindeyiz" dedi.Bilim ve teknolojiden sanat ve akademiye, hukuk ve tıptan, ticaret ve bürokrasiye Müslüman Amerikalıların ülkeye katkılarını vurgulayan Biden, bu kapsamda daha eşit, adil ve hoşgörülü bir ulus inşa etmeye olan taahhüdünü yineledi.Biden, ABD ve dünyadaki tüm Müslümanlara seslenerek, mübarek ve huzurlu bir ramazan geçirmelerini diledi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/islam-dunyasi-ramazana-hazirlaniyor-alisverisler-yapildi-gozler-hilalde-1068595546.html
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abd, joe biden, ramazan
abd, joe biden, ramazan

Biden, Müslümanların ramazan ayını kutladı

09:29 23.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Biden, ramazan ayına özel yazılı açıklama yayınladı.
ABD ve dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutlayan Biden, "Bu kutsal tefekkür döneminde ABD olarak, zorluk ve yıkıma maruz kalan Müslüman topluluklara desteğimizi de yineliyoruz. Son yıkıcı depremlerde çok sayıda yakınını kaybeden Türkiye ve Suriye halkları ile geçen yaz yaşanan sel felaketinden sonra hayatlarını yeniden inşa eden Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Biden, dini inanç özgürlüğüne de vurgu yaparak, "Ortaklarımızla birlikte ABD olarak, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Uygurlar, Burma'daki Rohingyalılar ve dünyanın dört bir yanında zulüm gören diğer Müslüman topluluklar dahil olmak üzere, baskıya maruz kalan Müslümanlarla dayanışma içindeyiz" dedi.
Bilim ve teknolojiden sanat ve akademiye, hukuk ve tıptan, ticaret ve bürokrasiye Müslüman Amerikalıların ülkeye katkılarını vurgulayan Biden, bu kapsamda daha eşit, adil ve hoşgörülü bir ulus inşa etmeye olan taahhüdünü yineledi.
Biden, ABD ve dünyadaki tüm Müslümanlara seslenerek, mübarek ve huzurlu bir ramazan geçirmelerini diledi.
Filistin'in Gazze şehrindeki Zaviye çarşısında anne babalar, çocuklarıyla birlikte Ramazan ışıkları için alışveriş yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
MULTİMEDYA
İslam dünyası Ramazan'a hazırlanıyor: Alışverişler yapıldı, gözler hilalde
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