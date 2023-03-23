https://sputniknews.com.tr/20230323/bbp-genel-baskani-destici-gercekci-olmamiz-gerekirse-bu-secimde-oy-hedefimiz-yuzde-4-5--1068658657.html

BBP Genel Başkanı Destici: Gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 4-5

BBP Genel Başkanı Destici: Gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 4-5

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, oy hedeflerinin yüzde 4-5 civarında olduğunu açıkladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T11:52+0300

2023-03-23T11:52+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

mustafa destici

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

seçim

ak parti

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici NTV'de, seçim sürecine yönelik açıklamalarda bulunuyor.Destici oy hedeflerini şu sözlerle açıkladı:'HDP, Kılıçdaroğlu'nu uygun bir aday olarak görüyor'"Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz" diyen Destici, HDP'nin aday çıkarmama kararını ise şu şekilde değerlendirdi:

https://sputniknews.com.tr/20230323/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-hdp-ile-6-ay-once-anlasti-1068646550.html

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mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), seçim, ak parti