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Avrupa Komisyonu, Türkiye ile sınırı güçlendirmesi için Bulgaristan'a 600 milyon euro tahsis edecek
Avrupa Komisyonu, Türkiye ile sınırı güçlendirmesi için Bulgaristan'a 600 milyon euro tahsis edecek
AB Komisyonu’nun, Türkiye ile sınır bölgesini güçlendirmek için kullanılmak üzere Bulgaristan'a 600 milyon euro tahsis edilmesine karar verdiği bildirildi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T18:53+0300
2023-03-23T18:53+0300
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Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Petır Todorov’un Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na (BNT) aktardığı üzere AB Komisyonu, Türkiye ile sınır bölgesini güçlendirmek için kullanılmak üzere Bulgaristan'a 600 milyon euro tahsis edilmesine karar verdi.Todorov, “Avrupa Komisyonu'nun AB'nin dış sınırlarının korunmasına yönelik yeni bir stratejik yaklaşımı onayladığına dair bildirim aldık, Bulgaristan'a öncelik veriyor. Sınırımızı güçlendirmek için 600 milyon euro tahsis edilecek, bu paralar güvenlik kameraları, sensörler, arazi araçları ve diğer teknik teçhizatın satın alınması için kullanılacak. Halihazırda Türkiye sınırının 110 km'lik bir kısmında teknik koruma araçları yok, kalan 200 km'lik kısmın teknik korumasının ise iyileştirilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.Bulgaristan sınırlarındaki ‘göç baskısının rekor bir yıl olan 2022'ye nazaran yüzde 43 daha arttığına dikkat çeken Todorov, geçen yıl sınırda 170 binin üzerinde yasa dışı göçmenin durdurulduğunu, oysa üç yıl önce bu sayının yaklaşık 7 bin olduğunu dile getirdi.Bulgar yetkili, “Günümüzde bu işte büyük paralar dönüyor, bu faaliyetleri suçlular, uyuşturucu bağımlıları, ayrıca işlenen suçlar için verilen nispeten hafif cezalar söz konusuyken yüksek getiriden etkilenen sıradan vatandaşlar yürütüyor” ifadelerini kullandı.
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ab, bulgaristan, euro
ab, bulgaristan, euro

Avrupa Komisyonu, Türkiye ile sınırı güçlendirmesi için Bulgaristan'a 600 milyon euro tahsis edecek

18:53 23.03.2023
© AABulgaristan'da son dönemde artan düzensiz göç nedeniyle İçişleri Bakanı İvan Dermenciev ve Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov Türkiye sınırındaki güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu.
Bulgaristan'da son dönemde artan düzensiz göç nedeniyle İçişleri Bakanı İvan Dermenciev ve Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov Türkiye sınırındaki güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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AB Komisyonu’nun, Türkiye ile sınır bölgesini güçlendirmek için kullanılmak üzere Bulgaristan'a 600 milyon euro tahsis edilmesine karar verdiği bildirildi.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Petır Todorov’un Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na (BNT) aktardığı üzere AB Komisyonu, Türkiye ile sınır bölgesini güçlendirmek için kullanılmak üzere Bulgaristan'a 600 milyon euro tahsis edilmesine karar verdi.
Todorov, “Avrupa Komisyonu'nun AB'nin dış sınırlarının korunmasına yönelik yeni bir stratejik yaklaşımı onayladığına dair bildirim aldık, Bulgaristan'a öncelik veriyor. Sınırımızı güçlendirmek için 600 milyon euro tahsis edilecek, bu paralar güvenlik kameraları, sensörler, arazi araçları ve diğer teknik teçhizatın satın alınması için kullanılacak. Halihazırda Türkiye sınırının 110 km'lik bir kısmında teknik koruma araçları yok, kalan 200 km'lik kısmın teknik korumasının ise iyileştirilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.
Bulgaristan sınırlarındaki ‘göç baskısının rekor bir yıl olan 2022'ye nazaran yüzde 43 daha arttığına dikkat çeken Todorov, geçen yıl sınırda 170 binin üzerinde yasa dışı göçmenin durdurulduğunu, oysa üç yıl önce bu sayının yaklaşık 7 bin olduğunu dile getirdi.
Bulgar yetkili, “Günümüzde bu işte büyük paralar dönüyor, bu faaliyetleri suçlular, uyuşturucu bağımlıları, ayrıca işlenen suçlar için verilen nispeten hafif cezalar söz konusuyken yüksek getiriden etkilenen sıradan vatandaşlar yürütüyor” ifadelerini kullandı.
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