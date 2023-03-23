https://sputniknews.com.tr/20230323/annesini-oldurup-catidan-atlayarak-intihar-etti-1068645335.html

Annesini öldürüp çatıdan atlayarak intihar etti

Annesini öldürüp çatıdan atlayarak intihar etti

Manisa’da tartıştığı annesinin boğazını keserek öldüren ve evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulunan Emrah Karataş, kaldırıldığı hastanede... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T07:44+0300

2023-03-23T07:44+0300

2023-03-23T07:48+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri

anne

oğul

intihar

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Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Karataş’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

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Sputnik Türkiye

kadın cinayeti, kadın cinayetleri, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri, anne, oğul, intihar