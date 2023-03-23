https://sputniknews.com.tr/20230323/annesini-oldurup-catidan-atlayarak-intihar-etti-1068645335.html
Annesini öldürüp çatıdan atlayarak intihar etti
Annesini öldürüp çatıdan atlayarak intihar etti
Manisa’da tartıştığı annesinin boğazını keserek öldüren ve evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulunan Emrah Karataş, kaldırıldığı hastanede... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T07:44+0300
2023-03-23T07:44+0300
2023-03-23T07:48+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri
anne
oğul
intihar
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Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Karataş’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri, anne, oğul, intihar
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri, anne, oğul, intihar
Annesini öldürüp çatıdan atlayarak intihar etti
07:44 23.03.2023 (güncellendi: 07:48 23.03.2023) Abone ol
Manisa’da tartıştığı annesinin boğazını keserek öldüren ve evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulunan Emrah Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.
Ağır yaralanan Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Karataş’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.