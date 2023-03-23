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Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahtaki pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı
Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahtaki pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı
Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahındaki komşu pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı. Olayın, satılan aynı ürün üzerindeki fiyat anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T17:00+0300
2023-03-23T17:20+0300
türkiye
ankara
pompalı tüfek
saldırı
video
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Silahlı saldırı Sincan Osmanlı Mahallesi'nde Sincan Belediyesi sorumluluğundaki semt pazarında meydana geldi. İddialara göre S.B., yan tezgahındaki pazarcı arkadaşıyla sattıkları bir ürünün fiyatından dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın üzerine S.B., pompalı tüfekle arkadaşına 5 el rastgele ateş etti. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/kagithanede-brezilyali-modele-silahli-saldiri-1068649871.html
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Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahtaki pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı
Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahtaki pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı
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ankara, pompalı tüfek, saldırı, video
ankara, pompalı tüfek, saldırı, video

Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahtaki pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı

17:00 23.03.2023 (güncellendi: 17:20 23.03.2023)
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Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahındaki komşu pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı. Olayın, satılan aynı ürün üzerindeki fiyat anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı iddia edilirken, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Silahlı saldırı Sincan Osmanlı Mahallesi'nde Sincan Belediyesi sorumluluğundaki semt pazarında meydana geldi.
İddialara göre S.B., yan tezgahındaki pazarcı arkadaşıyla sattıkları bir ürünün fiyatından dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın üzerine S.B., pompalı tüfekle arkadaşına 5 el rastgele ateş etti.
Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Kağıthane'de Brezilyalı modele silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
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Kağıthane'de Brezilyalı modele silahlı saldırı
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