https://sputniknews.com.tr/20230323/ankarada-bir-pazarci-yan-tezgahtaki-pazarciya-pompali-tufekle-saldirdi-1068674777.html

Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahtaki pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı

Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahtaki pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı

Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahındaki komşu pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı. Olayın, satılan aynı ürün üzerindeki fiyat anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T17:00+0300

2023-03-23T17:00+0300

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türkiye

ankara

pompalı tüfek

saldırı

video

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Silahlı saldırı Sincan Osmanlı Mahallesi'nde Sincan Belediyesi sorumluluğundaki semt pazarında meydana geldi. İddialara göre S.B., yan tezgahındaki pazarcı arkadaşıyla sattıkları bir ürünün fiyatından dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın üzerine S.B., pompalı tüfekle arkadaşına 5 el rastgele ateş etti. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230323/kagithanede-brezilyali-modele-silahli-saldiri-1068649871.html

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Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahtaki pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı Ankara’da bir pazarcı, yan tezgahtaki pazarcıya pompalı tüfekle saldırdı 2023-03-23T17:00+0300 true PT0M32S

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ankara, pompalı tüfek, saldırı, video