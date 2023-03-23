https://sputniknews.com.tr/20230323/ankara-universitesi-ile-mamak-belediyesi-arasinda-sokak-hayvanlari-icin-protokol-imzalandi-1068658417.html
Ankara Üniversitesi ile Mamak Belediyesi arasında sokak hayvanları için protokol imzalandı
Ankara Üniversitesi ile Mamak Belediyesi arasında sokak hayvanları için protokol imzalandı
Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi ile Mamak Belediyesi arasında, sokak hayvanlarının eğitimi ve tedavisi için protokol imzalandı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T11:50+0300
2023-03-23T11:50+0300
2023-03-23T11:50+0300
türkiye
ankara büyükşehir belediyesi
mamak
sokak hayvanları
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan arasında imzalandı.Mamak Belediyesinin sokak hayvanları konusundaki duyarlılığına dikkati çeken Düğmeci, protokolle AÜ Veteriner Fakültesi tarafından Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline sokak hayvanları konusunda bilimsel destek verileceğini kaydetti.İmzalanan protokolle hayvan davranışları, gezici klinik hizmetleri ve Anatomi Müzesi kurulması gibi konularda belediyeye destek sağlanacak.
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ankara büyükşehir belediyesi, mamak, sokak hayvanları
ankara büyükşehir belediyesi, mamak, sokak hayvanları
Ankara Üniversitesi ile Mamak Belediyesi arasında sokak hayvanları için protokol imzalandı
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Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi ile Mamak Belediyesi arasında, sokak hayvanlarının eğitimi ve tedavisi için protokol imzalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan arasında imzalandı.
Mamak Belediyesinin sokak hayvanları konusundaki duyarlılığına dikkati çeken Düğmeci, protokolle AÜ Veteriner Fakültesi tarafından Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline sokak hayvanları konusunda bilimsel destek verileceğini kaydetti.
İmzalanan protokolle hayvan davranışları, gezici klinik hizmetleri ve Anatomi Müzesi kurulması gibi konularda belediyeye destek sağlanacak.