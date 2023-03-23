https://sputniknews.com.tr/20230323/ankara-universitesi-ile-mamak-belediyesi-arasinda-sokak-hayvanlari-icin-protokol-imzalandi-1068658417.html

Ankara Üniversitesi ile Mamak Belediyesi arasında sokak hayvanları için protokol imzalandı

Ankara Üniversitesi ile Mamak Belediyesi arasında sokak hayvanları için protokol imzalandı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi ile Mamak Belediyesi arasında, sokak hayvanlarının eğitimi ve tedavisi için protokol imzalandı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

mamak

sokak hayvanları

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan arasında imzalandı.Mamak Belediyesinin sokak hayvanları konusundaki duyarlılığına dikkati çeken Düğmeci, protokolle AÜ Veteriner Fakültesi tarafından Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline sokak hayvanları konusunda bilimsel destek verileceğini kaydetti.İmzalanan protokolle hayvan davranışları, gezici klinik hizmetleri ve Anatomi Müzesi kurulması gibi konularda belediyeye destek sağlanacak.

türkiye

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ankara büyükşehir belediyesi, mamak, sokak hayvanları