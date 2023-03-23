https://sputniknews.com.tr/20230323/amanosta-depremle-yarilan-dag-dogal-goletler-olusturdu-1068654779.html

Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu

Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da Amanos Dağları’nın zirvesinde fay hattının geçtiği bölgede dağlardan kopan dev kaya parçaları doğal... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T11:21+0300

2023-03-23T11:21+0300

2023-03-23T11:21+0300

türkiye

hatay

göl

amanos dağları

deprem

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068654635_0:8:1752:994_1920x0_80_0_0_b3996711181415f9f018b918b2bc2349.png

Hatay'da Amanos Dağları’nın zirvesinden düşen kaya parçaları doğal göletler oluşturdu. Değirmendere Mahallesi’nde dağlardan kopan dev kayalar iki ayrı noktada doğal gölet oluşturdu. Deprem sonrası göl manzarasının oluştuğu Amanos Dağları Kaledibi Mahallesi’nde tarihi ipek yolu üzerinde bulunduğu belirtildi. Depremden sonra bölge ilk kez drone ile görüntülendi.

türkiye

hatay

amanos dağları

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu 2023-03-23T11:21+0300 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, göl, amanos dağları, deprem, video, видео