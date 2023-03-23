https://sputniknews.com.tr/20230323/amanosta-depremle-yarilan-dag-dogal-goletler-olusturdu-1068654779.html
Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu
Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu
Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da Amanos Dağları’nın zirvesinde fay hattının geçtiği bölgede dağlardan kopan dev kaya parçaları doğal... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T11:21+0300
2023-03-23T11:21+0300
2023-03-23T11:21+0300
türkiye
hatay
göl
amanos dağları
deprem
video
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Hatay'da Amanos Dağları’nın zirvesinden düşen kaya parçaları doğal göletler oluşturdu. Değirmendere Mahallesi’nde dağlardan kopan dev kayalar iki ayrı noktada doğal gölet oluşturdu. Deprem sonrası göl manzarasının oluştuğu Amanos Dağları Kaledibi Mahallesi’nde tarihi ipek yolu üzerinde bulunduğu belirtildi. Depremden sonra bölge ilk kez drone ile görüntülendi.
türkiye
hatay
amanos dağları
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Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu
Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu
2023-03-23T11:21+0300
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PT1M03S
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MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, göl, amanos dağları, deprem, video, видео
hatay, göl, amanos dağları, deprem, video, видео
Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu
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Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da Amanos Dağları’nın zirvesinde fay hattının geçtiği bölgede dağlardan kopan dev kaya parçaları doğal göletlerin oluşmasına neden oldu.
Hatay'da Amanos Dağları’nın zirvesinden düşen kaya parçaları doğal göletler oluşturdu.
Değirmendere Mahallesi’nde dağlardan kopan dev kayalar iki ayrı noktada doğal gölet oluşturdu.
Deprem sonrası göl manzarasının oluştuğu Amanos Dağları Kaledibi Mahallesi’nde tarihi ipek yolu üzerinde bulunduğu belirtildi.
Depremden sonra bölge ilk kez drone ile görüntülendi.