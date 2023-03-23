https://sputniknews.com.tr/20230323/ahmet-hakan-muharrem-ince-nereye-kosuyor-1068646114.html
Ahmet Hakan: Muharrem İnce nereye koşuyor?
Ahmet Hakan: Muharrem İnce nereye koşuyor?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin "Nereye koşuyor?" diye sordu ve çeşitli ihtimalleri... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T08:50+0300
2023-03-23T08:50+0300
2023-03-23T08:50+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
ahmet hakan
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Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230321/muharrem-ince-turkiyeye-ittifak-oneriyorum-chp-iyi-parti-memleket-partisi--1068585377.html
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muharrem ince, ahmet hakan
muharrem ince, ahmet hakan
Ahmet Hakan: Muharrem İnce nereye koşuyor?
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin "Nereye koşuyor?" diye sordu ve çeşitli ihtimalleri sıraladı.
Ahmet Hakan, yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"BİR: Macron gibi aradan sıyrılacağına yürekten inanarak aday olmakta kararlı olabilir.
İKİ: Kemal Kılıçdaroğlu ile masaya oturduğunda elini yükseltmek için blöf yapıyor olabilir.
ÜÇ: Blöfü tutmazsa karambolden yararlanabileceğine yürekten inanıyor olabilir.
DÖRT: CHP’den intikam almak için eline fırsat geçtiğini düşünüp gaza basıyor olabilir.
BEŞ: CHP trollerinin yaptığı şirretlikler karşısında öfkeyle hareket ediyor olabilir."