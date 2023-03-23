https://sputniknews.com.tr/20230323/ahmet-hakan-muharrem-ince-nereye-kosuyor-1068646114.html

Ahmet Hakan: Muharrem İnce nereye koşuyor?

Ahmet Hakan: Muharrem İnce nereye koşuyor?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin "Nereye koşuyor?" diye sordu ve çeşitli ihtimalleri... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T08:50+0300

2023-03-23T08:50+0300

2023-03-23T08:50+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

ahmet hakan

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Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230321/muharrem-ince-turkiyeye-ittifak-oneriyorum-chp-iyi-parti-memleket-partisi--1068585377.html

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2023

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muharrem ince, ahmet hakan