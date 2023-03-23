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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/afp-fransa-ukraynali-pilotlara-mirage-2000-savas-ucaklariyla-ilgili-egitim-veriyor-1068677176.html
AFP: Fransa, Ukraynalı pilotlara Mirage 2000 savaş uçaklarıyla ilgili eğitim veriyor
AFP: Fransa, Ukraynalı pilotlara Mirage 2000 savaş uçaklarıyla ilgili eğitim veriyor
Agence France-Presse (AFP), yaklaşık 30 Ukraynalı pilotun Fransa'da Mirage 2000 savaş uçaklarını kullanmaya yönelik eğitim aldığını belirtti. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T18:19+0300
2023-03-23T18:19+0300
ukrayna krizi
afp
ukrayna
mirage 2000-5
eğitim
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AFP'nin haberine göre eğitimler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in şubatta Paris'e yaptığı ziyaretten sonra başladı.AFP, Ukraynalı pilotların Mont-de-Marsan ve Nancy hava üslerinde emekliye ayrılmış Mirage 2000 uçaklarıyla 6 haftalık bir eğitimden geçti.L'Express'e demeç veren Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yann Gravethe, Ukraynalı mürettebata karadan havaya savunma görevleri ve uçağın düşmesi halinde hayatta kalma eylemleri hakkında eğitim verildiğini söyledi.1200 Ukraynalı askerin Fransa'da eğitim aldığını anlatan Gravethe, "Ayrıca Fransız hükümeti, AB eğitim misyonu kapsamında Polonya'da ayda 600 Ukraynalı askeri eğitme sözü verdi" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etme olasılığı hakkında yaptığı açıklamada, kesinlikle hiçbir şeyi dışlamadıklarını söylemişti.Mirage 2000 uçaklarını kullanmayı bilen Ukraynalı pilotların varlığının, Paris'in Kiev'e savaş uçağı gönderme kararı alması halinde bu uçakların teslim sürecini hızlandıracağı belirtiliyor.
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afp, ukrayna, mirage 2000-5, eğitim
afp, ukrayna, mirage 2000-5, eğitim

AFP: Fransa, Ukraynalı pilotlara Mirage 2000 savaş uçaklarıyla ilgili eğitim veriyor

18:19 23.03.2023
© AFP 2023 / PATRICK LIN / Mirage 2000-5 savaş uçağı
Mirage 2000-5 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / PATRICK LIN /
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Agence France-Presse (AFP), yaklaşık 30 Ukraynalı pilotun Fransa'da Mirage 2000 savaş uçaklarını kullanmaya yönelik eğitim aldığını belirtti.
AFP'nin haberine göre eğitimler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in şubatta Paris'e yaptığı ziyaretten sonra başladı.

AFP, Ukraynalı pilotların Mont-de-Marsan ve Nancy hava üslerinde emekliye ayrılmış Mirage 2000 uçaklarıyla 6 haftalık bir eğitimden geçti.

L'Express'e demeç veren Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yann Gravethe, Ukraynalı mürettebata karadan havaya savunma görevleri ve uçağın düşmesi halinde hayatta kalma eylemleri hakkında eğitim verildiğini söyledi.

1200 Ukraynalı askerin Fransa'da eğitim aldığını anlatan Gravethe, "Ayrıca Fransız hükümeti, AB eğitim misyonu kapsamında Polonya'da ayda 600 Ukraynalı askeri eğitme sözü verdi" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etme olasılığı hakkında yaptığı açıklamada, kesinlikle hiçbir şeyi dışlamadıklarını söylemişti.

Mirage 2000 uçaklarını kullanmayı bilen Ukraynalı pilotların varlığının, Paris'in Kiev'e savaş uçağı gönderme kararı alması halinde bu uçakların teslim sürecini hızlandıracağı belirtiliyor.
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