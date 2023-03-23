https://sputniknews.com.tr/20230323/afp-fransa-ukraynali-pilotlara-mirage-2000-savas-ucaklariyla-ilgili-egitim-veriyor-1068677176.html

AFP: Fransa, Ukraynalı pilotlara Mirage 2000 savaş uçaklarıyla ilgili eğitim veriyor

AFP: Fransa, Ukraynalı pilotlara Mirage 2000 savaş uçaklarıyla ilgili eğitim veriyor

Agence France-Presse (AFP), yaklaşık 30 Ukraynalı pilotun Fransa'da Mirage 2000 savaş uçaklarını kullanmaya yönelik eğitim aldığını belirtti. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T18:19+0300

2023-03-23T18:19+0300

2023-03-23T18:19+0300

ukrayna krizi

afp

ukrayna

mirage 2000-5

eğitim

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AFP'nin haberine göre eğitimler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in şubatta Paris'e yaptığı ziyaretten sonra başladı.AFP, Ukraynalı pilotların Mont-de-Marsan ve Nancy hava üslerinde emekliye ayrılmış Mirage 2000 uçaklarıyla 6 haftalık bir eğitimden geçti.L'Express'e demeç veren Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yann Gravethe, Ukraynalı mürettebata karadan havaya savunma görevleri ve uçağın düşmesi halinde hayatta kalma eylemleri hakkında eğitim verildiğini söyledi.1200 Ukraynalı askerin Fransa'da eğitim aldığını anlatan Gravethe, "Ayrıca Fransız hükümeti, AB eğitim misyonu kapsamında Polonya'da ayda 600 Ukraynalı askeri eğitme sözü verdi" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etme olasılığı hakkında yaptığı açıklamada, kesinlikle hiçbir şeyi dışlamadıklarını söylemişti.Mirage 2000 uçaklarını kullanmayı bilen Ukraynalı pilotların varlığının, Paris'in Kiev'e savaş uçağı gönderme kararı alması halinde bu uçakların teslim sürecini hızlandıracağı belirtiliyor.

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afp, ukrayna, mirage 2000-5, eğitim