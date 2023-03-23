Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, HDP ile 6 ay önce anlaştı

"CHP’de arka kapı diplomasisini Sezgin Tanrıkulu yürütüyordu. Devrede bölgeden bazı işadamları vardı. Görüşme trafiği sadece CHP ile HDP arasında yürümüyordu. Kandil devredeydi. Bu süreçte Selahattin Demirtaş ve HDP’de önemli bir rol üstlendi. Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiklerinde Meral Akşener ile Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu aday olursa destekleyeceklerini bildirmişlerdi. Kılıçdaroğlu onu bildiği için HDP’yi Meclis’te ziyaret ettikten sonra ağzı kulaklarındaydı. Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakatın sürdüğünü görmekten dolayı mutluydu. İş 6 ay önce bitmişti. Sadece zamanı geldiği için şimdi ilan edildi."