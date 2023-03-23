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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, HDP ile 6 ay önce anlaştı
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, HDP ile 6 ay önce anlaştı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin "HDP... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T09:05+0300
2023-03-23T09:07+0300
2023 türkiye seçimleri
abdulkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında yaptığı HDP ziyaretini bugünkü yazısında değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230320/chp-lideri-kilicdaroglunun-hdp-ile-gorusmesi-basladi-1068494947.html
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abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, halkların demokratik partisi (hdp)
abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, halkların demokratik partisi (hdp)

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, HDP ile 6 ay önce anlaştı

09:05 23.03.2023 (güncellendi: 09:07 23.03.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritKılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin "HDP, Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını yeni açıkladı ama pazarlıklar 6 aydır sürüyordu" iddiasını ortaya attı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında yaptığı HDP ziyaretini bugünkü yazısında değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, şu ifadeleri kullandı:
"CHP’de arka kapı diplomasisini Sezgin Tanrıkulu yürütüyordu. Devrede bölgeden bazı işadamları vardı. Görüşme trafiği sadece CHP ile HDP arasında yürümüyordu. Kandil devredeydi. Bu süreçte Selahattin Demirtaş ve HDP’de önemli bir rol üstlendi. Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiklerinde Meral Akşener ile Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu aday olursa destekleyeceklerini bildirmişlerdi. Kılıçdaroğlu onu bildiği için HDP’yi Meclis’te ziyaret ettikten sonra ağzı kulaklarındaydı. Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakatın sürdüğünü görmekten dolayı mutluydu. İş 6 ay önce bitmişti. Sadece zamanı geldiği için şimdi ilan edildi."
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
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