https://sputniknews.com.tr/20230323/abdnin-kaliforniya-eyaletindeki-firtina-ve-siddetli-yagislarda-2-kisi-oldu-1068638192.html
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki fırtına ve şiddetli yağışlarda 2 kişi öldü
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki fırtına ve şiddetli yağışlarda 2 kişi öldü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T00:18+0300
2023-03-23T00:18+0300
2023-03-23T00:19+0300
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San Francisco Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehri ektisi altına alan güçlü fırtınada ağır yaralanan 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, hızı saatte 105 kilometreye yaklaşan kasırgada, çoğu San Francisco körfezi bölgesinde ilk etapta 250 binden fazla müşterinin elektriksiz kaldığı daha sonra bu rakamın 120 bine düştüğünü belirtti.Ulusal Hava Durumu Servisi, San Diego bölgesinde 2 milyondan fazla kişi için şiddetli fırtına uyarısını yineledi.Eyaletin alçak bölgelerinde şiddetli yağmurlar etkili olurken, Los Angeles bölgesindeki yüksek rakımlarda ve Sierra Nevada'da yoğun kar yağışı rapor edildi.Kaliforniya'daki kuraklık tehlikesi ortadan kalktıABD'de kuraklık ölçümlemesi yapan Drought Monitor sitesinde 14 Mart'ta paylaştığı haritada yağan şiddetli yağmurlar sonrası Kaliforniya'daki kuraklık tehlikesinin yüzde 36'ya düştüğü belirtilmişti.Bu rakamın, Nisan 2020'den bu yana eyalette ölçülen en düşük kuraklık oranı olduğu belirtilmişti.Henüz Aralık 2022'de Kaliforniya'nın yüzde 98'inde kuraklık koşullarının hakim olduğu kaydedilmişti.
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kaliforniya, fırtına, abd, san francisco
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki fırtına ve şiddetli yağışlarda 2 kişi öldü
00:18 23.03.2023 (güncellendi: 00:19 23.03.2023) Abone ol
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
San Francisco Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehri ektisi altına alan güçlü fırtınada ağır yaralanan 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, hızı saatte 105 kilometreye yaklaşan kasırgada, çoğu San Francisco körfezi bölgesinde ilk etapta 250 binden fazla müşterinin elektriksiz kaldığı daha sonra bu rakamın 120 bine düştüğünü belirtti.
Ulusal Hava Durumu Servisi, San Diego bölgesinde 2 milyondan fazla kişi için şiddetli fırtına uyarısını yineledi.
Eyaletin alçak bölgelerinde şiddetli yağmurlar etkili olurken, Los Angeles bölgesindeki yüksek rakımlarda ve Sierra Nevada'da yoğun kar yağışı rapor edildi.
Kaliforniya'daki kuraklık tehlikesi ortadan kalktı
ABD'de kuraklık ölçümlemesi yapan Drought Monitor sitesinde 14 Mart'ta paylaştığı haritada yağan şiddetli yağmurlar sonrası Kaliforniya'daki kuraklık tehlikesinin yüzde 36'ya düştüğü belirtilmişti.
Bu rakamın, Nisan 2020'den bu yana eyalette ölçülen en düşük kuraklık oranı olduğu belirtilmişti.
Henüz Aralık 2022'de Kaliforniya'nın yüzde 98'inde kuraklık koşullarının hakim olduğu kaydedilmişti.