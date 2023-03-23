Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230323/abd-menkul-kiymetler-ve-borsa-komisyonu-tronun-kurucusu-justin-suna-dava-acti-1068642105.html
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Tron'un kurucusu Justin Sun'a dava açtı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Tron'un kurucusu Justin Sun'a dava açtı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tron'un kurucusu Justin Sun'a dolandırıcılık suçlaması yöneltirken, oyuncu Lidsay Lohan'ın aralarında bulunduğu... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T03:35+0300
2023-03-23T03:35+0300
dünya
kripto para
abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec)
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1f/1053297458_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_b5ff087d96fee839172fca4d816411a0.jpg
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tron'un kurucusu Justin Sun'a dolandırıcılık suçlaması yöneltirken, oyuncu Lidsay Lohan'ın aralarında bulunduğu 8 ünlü ismi kripto varlıkları yasa dışı bir şekilde tanıtmakla suçladı.SEC'ten yapılan açıklamada, Sun ve 8 ünlü isme kripto varlıkların yasa dışı satışı ve tanıtımı nedeniyle dava açıldığı bildirildi.Kripto varlık girişimcisi Sun ve şirketlerine "dolandırıcılık ve diğer menkul kıymet yasalarını ihlal" suçlaması yöneltildiği belirtilen açıklamada, Sun ile sahibi olduğu Tron Foundation, BitTorrent Foundation ve Rainberry şirketlerinin kripto varlıklar Tronix (TRX) ve BitTorrent'in (BTT) kayıt dışı arzı ve satışıyla suçlandığı kaydedildi.Sun ve şirketlerinin TRX için ikincil piyasayı hileli bir şekilde manipüle etmekle suçlandığı da belirtilen açıklamada, ayrıca BTT'yi tanıtmaları için ünlülere de ödeme yapıldığı aktarıldı.Açıklamada, Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy olarak bilenen DeAndre Cortez Way, Austin Mahone, Kendra Lust, Lil Yachty, Ne-Yo ve Akon gibi ünlü isimlerin yasa dışı bir şekilde TRX ve BTT'yi tanıtmakla suçlandığı kaydedildi.SEC'in açıklamasında Cortez Way ve Mahone dışındaki ünlülerin 400 bin dolardan fazla ceza ödeyerek anlaşma yoluna gittikleri belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1f/1053297458_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_b42a47d3ca20cfcc32e8ace517526990.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kripto para, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), dava
kripto para, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), dava

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Tron'un kurucusu Justin Sun'a dava açtı

03:35 23.03.2023
© REUTERS / SOE ZEYA TUNTayland'da 'Bitcoin Kafe': Bu kafede yatırım tavsiyeleri veriliyor
Tayland'da 'Bitcoin Kafe': Bu kafede yatırım tavsiyeleri veriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© REUTERS / SOE ZEYA TUN
Abone olTelegram
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tron'un kurucusu Justin Sun'a dolandırıcılık suçlaması yöneltirken, oyuncu Lidsay Lohan'ın aralarında bulunduğu 8 ünlü ismi kripto varlıkları yasa dışı bir şekilde tanıtmakla suçladı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tron'un kurucusu Justin Sun'a dolandırıcılık suçlaması yöneltirken, oyuncu Lidsay Lohan'ın aralarında bulunduğu 8 ünlü ismi kripto varlıkları yasa dışı bir şekilde tanıtmakla suçladı.
SEC'ten yapılan açıklamada, Sun ve 8 ünlü isme kripto varlıkların yasa dışı satışı ve tanıtımı nedeniyle dava açıldığı bildirildi.
Kripto varlık girişimcisi Sun ve şirketlerine "dolandırıcılık ve diğer menkul kıymet yasalarını ihlal" suçlaması yöneltildiği belirtilen açıklamada, Sun ile sahibi olduğu Tron Foundation, BitTorrent Foundation ve Rainberry şirketlerinin kripto varlıklar Tronix (TRX) ve BitTorrent'in (BTT) kayıt dışı arzı ve satışıyla suçlandığı kaydedildi.
Sun ve şirketlerinin TRX için ikincil piyasayı hileli bir şekilde manipüle etmekle suçlandığı da belirtilen açıklamada, ayrıca BTT'yi tanıtmaları için ünlülere de ödeme yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy olarak bilenen DeAndre Cortez Way, Austin Mahone, Kendra Lust, Lil Yachty, Ne-Yo ve Akon gibi ünlü isimlerin yasa dışı bir şekilde TRX ve BTT'yi tanıtmakla suçlandığı kaydedildi.
SEC'in açıklamasında Cortez Way ve Mahone dışındaki ünlülerin 400 bin dolardan fazla ceza ödeyerek anlaşma yoluna gittikleri belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала