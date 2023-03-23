https://sputniknews.com.tr/20230323/abd-hazine-bakani-yellen-abdnin-temerrude-dusmesi-uluslararasi-guvenilirligini-kaybeder-1068677274.html

ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD'nin temerrüde düşmesi, uluslararası güvenilirliğini kaybeder

ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD'nin temerrüde düşmesi, uluslararası güvenilirliğini kaybeder

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde uluslararası güvenilirliğini kaybedeceğini ifade etti. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T18:26+0300

2023-03-23T18:26+0300

2023-03-23T18:26+0300

janet yellen

dünya

temerrüt

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101568/66/1015686690_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_16cc0b375c768cc536e9a0cac10d8d16.jpg

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre oturumunda yaptığı konuşmada, ABD'nin olası bir temerrüde düşmesinin uluslararası ortakların hem ABD'ye hem de rezerv para birimi olarak dolara olan güvenini kaybetmesine yol açacağını söyledi.Yellen, “Bu, en güvenli ülke (ekonomik açıdan) olan ABD’ye ve aynı zamanda rezerv para birimimize olan güven kaybına yol açacak ve bu da inanılmaz ekonomik hasara neden olacak” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230323/abd-hazine-bakani-yellen-tum-banka-mevduatlarini-sigortalamayi-dusunmediklerini-soyledi-1068639645.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

janet yellen, temerrüt, abd