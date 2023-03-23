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https://sputniknews.com.tr/20230323/abd-hazine-bakani-yellen-abdnin-temerrude-dusmesi-uluslararasi-guvenilirligini-kaybeder-1068677274.html
ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD'nin temerrüde düşmesi, uluslararası güvenilirliğini kaybeder
ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD'nin temerrüde düşmesi, uluslararası güvenilirliğini kaybeder
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde uluslararası güvenilirliğini kaybedeceğini ifade etti. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T18:26+0300
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janet yellen
dünya
temerrüt
abd
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre oturumunda yaptığı konuşmada, ABD'nin olası bir temerrüde düşmesinin uluslararası ortakların hem ABD'ye hem de rezerv para birimi olarak dolara olan güvenini kaybetmesine yol açacağını söyledi.Yellen, “Bu, en güvenli ülke (ekonomik açıdan) olan ABD’ye ve aynı zamanda rezerv para birimimize olan güven kaybına yol açacak ve bu da inanılmaz ekonomik hasara neden olacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/abd-hazine-bakani-yellen-tum-banka-mevduatlarini-sigortalamayi-dusunmediklerini-soyledi-1068639645.html
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janet yellen, temerrüt, abd
janet yellen, temerrüt, abd

ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD'nin temerrüde düşmesi, uluslararası güvenilirliğini kaybeder

18:26 23.03.2023
© AP Photo / Cliff OwenFed Başkanı Janet Yellen
Fed Başkanı Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Cliff Owen
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ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde uluslararası güvenilirliğini kaybedeceğini ifade etti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre oturumunda yaptığı konuşmada, ABD'nin olası bir temerrüde düşmesinin uluslararası ortakların hem ABD'ye hem de rezerv para birimi olarak dolara olan güvenini kaybetmesine yol açacağını söyledi.
Yellen, “Bu, en güvenli ülke (ekonomik açıdan) olan ABD’ye ve aynı zamanda rezerv para birimimize olan güven kaybına yol açacak ve bu da inanılmaz ekonomik hasara neden olacak” dedi.
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