https://sputniknews.com.tr/20230323/24-bin-liraya-hamal-bulamadi-kahvaltilarini-da-hazirliyorum-yoksa-ben-iscilerin-annesi-miyim-1068661716.html

24 bin liraya hamal bulamadı: 'Kahvaltılarını da hazırlıyorum, yoksa ben işçilerin annesi miyim?'

24 bin liraya hamal bulamadı: 'Kahvaltılarını da hazırlıyorum, yoksa ben işçilerin annesi miyim?'

Günlüğü 800 TL'ye hamal, 1000 TL'ye de fabrikada çalışacak işçi bulamadıklarını belirten zeytinyağı fabrikası işletmecisi Şengün, "İşçilerimin gönüllerini hoş... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T12:46+0300

2023-03-23T12:46+0300

2023-03-23T12:48+0300

yaşam

zeytinyağı

işçi

aydın

kahvaltı

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Türkiye'de en fazla zeytin ağacı varlığına sahip olan illerden Aydın'da zeytin sezonu hareketliliği sürüyor. Üreticiler tarafından toplanan zeytinlerin yağhane yolculuğu devam ederken, çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan ve özenle ağaçlardan toplanan zeytinler son sistem teknoloji ile donatılan yağhanelerde sıkılarak zeytinyağı haline getiriliyor. Zeytin sezonu ile birlikte işleri yoğunlaşan yağhane sahipleri ise talepleri yerine getirmek için çalışmalarını sürdürürken, çalışacak işçi bulamamaktan yakınıyorlar. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yağhane sahibi Mehmet Cemal Şengün, Aydın'ın Türkiye'de yaşanacak en güzel yerlerden biri olduğunu ifade ederken, "İnsanlar artık alın teri dökmeden, kolay yoldan para kazanmanın yollarını arıyorlar. Biz sezonda burada mesai yapıldığında günlük 3 bin TL'ye çalışacak işçi bulamıyoruz" diyerek konuştu.‘Sadece dip zeytini toplayarak binlerce lira elde etmek mümkün’Yağhane işletmecisi Şengün, Türkiye'de insanların işsizlikten yakındığını ancak çalışmak isteyene işin her zaman bulunduğunu ifade etti:‘Azıcık sesin yükselse işi bırakıp gidenler oluyor’Yağhanede sezonda işlerin güzel olduğunu ve insanların 3-4 ayda güzel paralar kazanabildiklerini kaydeden Şengün, "Burada normal şartlarda günlük bin TL mesaiye kaldıklarında 2 buçuk 3 bin TL ustalara yevmiye veriyoruz. Hamalların yevmiyesi ise 800 TL. Mesaiye kaldıkları zaman da onlara bin TL veriyoruz. Hal böyleyken çalışacak adam bulamıyoruz. Bizim bu iş 3-4 ay sürüyor ama o zaman içerisinde bir yılda kazanacağın parayı burada alıyorsun. Ben dağdan zeytinleri getirecek şoför bulamıyorum. İşçileri 'canım, gülüm' diye diye buraya getiriyorum, çalıştırıyorum. İşçilerime sabah gönülleri olsun diye kahvaltısını hazırlıyorum. Böyle bir şey mi var? Ben patron muyum yoksa işçilerin annesi miyim, bilemedim. Gönüllerini etmek için onlara yemek pişiriyorum. Azıcık sesin yükselse 'Sen bana ne bağırıyorsun' deyip işi bırakıp gidenler oluyor"diye konuştu.‘Alın teri dökmeden para kazanmak istiyorlar’İnsanların kolay yoldan para kazanmak istediklerini ifade eden Şengün sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar, alın teri dökmeden, çalışmadan para kazanmanın hesaplarını yapıyorlar. Kahvede akşama kadar oturup, 'Hükümet kötü, o kötü, bu kötü' diye eleştirilerde bulunuyor" diyerek Aydın'da en büyük sorunun çalışacak kişi bulmak olduğunu söyledi.

aydın

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zeytinyağı, işçi, aydın, kahvaltı